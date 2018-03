Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso ancora crisi?/ Giurato a Mattino 5 “Vogliono far parlare di loro"

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso ancora in crisi? Lei è pronta per tornare a Cellino San Marco, le ultime notizie dopo le costanti incursioni di Romina Power sui social e non.

01 marzo 2018 Valentina Gambino

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso ancora in crisi?

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso ancora in crisi? Questo è l’argomento principale di Mattino Cinque con Federica Panicucci. Per lo spazio dedicato agli amori vip, si è però parlato anche di Fabrizio Corona e Silvia Provvedi, Belen Rodriguez e Andrea Iannone e altre coppie note nel mondo dello spettacolo. Dopo una pausa di riflessione durata alcuni mesi, Loredana e Al Bano si sono rincontrati in grande segreto a Milano. Tra le pagine di Spy è stata pubblicata la paparazzata dopo che la Lecciso si era allontanata da Cellino San Marco per colpa di Romina Power, troppo vicina al suo ex marito. A quanto pare la Lecciso a breve tornerà anche a casa. “Non è che per caso questi incontri sono per mettersi d’accordo sulla separazione definitiva?”, si domanda Lory Del Santo presente in studio. I due però non si sarebbero mai effettivamente lasciati. “Loro vogliono che si continui a parlare di loro” afferma invece Luca Giurato in collegamento da Roma: “È questo l’unico motivo”. “Luca io ti adoro ma non sono d’accordo con te – asserisce Maria Teresa Ruta – non credo che Loredana possa accettare questo”.

Loredana Lecciso torna a Cellino San Marco da Al Bano?

Loredana Lecciso non è mai stata contro le copertine dei giornali ma le cose sarebbero potute cambiare nel corso di questi anni anche perché Al Bano Carrisi non ha certo bisogno di andare sulle copertine dei giornali. Turchese Baracchi (anche lei in collegamento), afferma: “Loredana ha cercato di prendere una decisione dura anche perché le pause di riflessione mettono angoscia. Secondo me ha provato a tenere il pugno duro ma ha tentato un riavvicinamento dopo che non si è mosso niente. Anche perché lui a breve ripartirà per la tournée insieme a Romina”. Come finirà questa spinosa questione? Successivamente l’argomento si è spostato su Fabrizio Corona e Silvia Provvedi, liberi e abbracciati per le vie di Milano. Vedremo se scatti simili presto potrebbero riguardare anche Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso nuovamente in Salento stretti l’uno e l’altro con la viva voglia di ricominciare e buttarsi tutto il passato alle spalle, comprese le polemiche e le incursioni dell’ex moglie che, come avrete avuto modo di vedere, si palesa spesso e volentieri.

© Riproduzione Riservata.