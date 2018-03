Alberto Castagna / Tredici anni fa la morte del presentatore di ''Stranamore''

Alberto Castagna, tredici anni fa ci lasciava il presentatore di ''Stranamore'' che aveva commosso il pubblico con la sua storia di salute e gli interventi al cuore negli anni novanta.

01 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Alberto Castagna

Alberto Castagna è morto il 1° marzo del 2005 a 59 anni a causa di un'emorragia interna. Fu Paolo Bonilis ad annunciarne il decesso al Festival di Sanremo 2005. Nel 1998 ebbe gravi complicazioni di salute in quanto venti giorni dopo un intervento cardiochirurgico riportò un doppio aneurisma all'aorta. Questo lo portò a due nuovi interventi in pochi giorni e a otto mesi di ricovero nel quale arco fu costretto ad altri interventi chirurgici. Citò in giudizio i medici che lo avevano operato, raccontò le sue peripezie nel libro La mano sul cuore edito da Arnaldo Mondadori nel 1999. L'uomo fu costretto a sottoporsi a dialisi e ad aspettare un trapianto di reni a causa delle conseguenze dei tanti problemi accusati in ospedale. Sono tredici anni che Alberto Castagna è morto, lasciandoci senza parole con un vuoto difficile da colmare.

LA CARRIERA DA PRESENTATORE

Nato a Castiglion Fiorentino il 23 dicembre del 194 Alberto Castagna è stato giornalista e conduttore. La sua carriera era partita al Tg2 per poi andare a condurre programmi come Mattina 2 e I Fatti Vostri. Nel 1993 prima ottiene il Telegatto come ''Personaggio maschile dell'anno'' e nello stesso passa all'allora Fininvest poi Mediaset. E' qui che ottiene un grandissimo successo grazie alla trasmissione Stranamore he iniziata nel 1994 vive tre fasi arrivando fino all'ultima edizione del 2004/05 prima della sua morte. Nel 1996 finì nel vortice delle polemiche, con l'Ordine dei Giornalisti che lo sospese per due mesi per aver violato delle norme sui minori a Stranamore per poi radiarlo nel 1997. Successivamente nel 1999 venne accolto il ricorso di Alberto Castagna proprio contro questa radiazione dall'Ordine dei giornalisti stesso.

