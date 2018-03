Andreas Caminada/ Chi è? Lo chef tre stelle Micheline apre le sue cucine ai cuochi di MasterChef Italia 7

Andreas Caminada è il famoso chef tre stelle Micheline che questa sera, nel corso della prova in esterna, aprirà le sue cucine ai cuochi di MasterChef Italia 7.

Nell'appuntamento in onda questa sera, gli aspiranti cuochi amatoriali lasceranno le cucine di MasterChef Italia 7 per partecipare a una delle esterne più importanti del loro percorso, che li porterò nella suggestiva cornice di Fürstenau per incontrare lo chef Andreas Caminada Il noto cuoco stellato, infatti, aprirà la sua struttura ai concorrenti ancora in gioco e si metterà all'opera al timone della sua prestigiosa brigata di chef professionisti. Gli aspiranti cuochi, di conseguenza, dovranno confrontarsi con una vera leggenda della ristorazione, la cui filosofia unisce i prodotti più semplici ai concetti più innovativi dell'arte culinaria. Con i suoi piatti, infatti, Andreas Canada tende ad esaltare le potenzialità di ogni ingrediente, che mantiene inalterato il suo sapore regalando, però, nuove note di gusto. Riusciranno i concorrenti, nel corso dell'esterna prevista nell'appuntamento di stasera, a non deludere le ampie aspettative del noto cuoco stellato?

Sarà lo chef Andreas Caminada a guidare i cuochi amatoriali nel corso dell'esterna prevista questa sera a MasterChef Italia 7. Caminada, che al timone del prestigioso Hotel Ristorante Schloss Schauenstein ha conquistato ben 3 stelle Michelin e 19 punti GaultMillau è il cuoco dei record e nella sua lunga carriera ha ottenuto moltissimi riconoscimenti. Basti pensare che a soli 15 anni è riuscito a terminare il primo apprendistato da chef, dando il via a diverse collaborazioni di tipo professionale in tutto il mondo. Dopo aver lavorato a Vancouver e nelle cucine di alcuni ristoranti in Svizzera ha deciso di tornare in patria, dove ha iniziato a mettere a frutto gli insegnamenti ricevuti elaborando il suo concetto di cucina. Da questa idea, così come si legge sul sito ufficiale Sky, è nato nel 2003 lo Schloss Schauenstein, un ristorante che inizialmente contava solo 4 dipendenti che oggi ne impiega oltre 40. L'albergo, che ha sede in un castello settecentesco, si trova a Fürstenau, precisamente nel Cantone dei Grigioni, che dal 1364 è considerata la città più piccola al mondo.

