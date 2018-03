Ascolti Tv 28 Febbraio, AUDITEL/ La Coppa Italia su Rai 1 e Chi l'ha visto? sul podio insieme a Le Iene

Ottimi ascolti per la semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Milano che si posiziona sul gradino più alto del podio insieme a Chi l'ha Visto? e Le Iene Show, ecco i dati ufficiali

01 marzo 2018

Una serata di ordinaria follia in tv dove le scelte sono sempre poche e poco originali e dove, a farla da padrone, è stato lo sport. La semifinale di Coppa Italia ha battuto tutti nella gara agli ascolti di mercoledì 28 febbraio portando a casa ottimi risultati per la rete ammiraglia di casa Rai1. Gli italiani amano ancora il calcio, nostante polemiche, scandali e i mancati Mondiali, e lo ha dimostrato ieri sera piazzandosi davanti allo schermo e permettendo a Lazio e Milano di portare a casa 6.348.000 spettatori pari al 24.4% di share. E i suoi diretti concorrenti? Poca scelta ieri sera almeno per chi non ama approfondimenti politici, al centro della prima puntata in prime time di Matrix (che ha raccolto davanti al videon 1.581.000 spettatori pari al 7% di share), e per chi non ama programmi come Chi l'ha visto? e Le Iene. Il programma di Rai3 è riuscit comunque ad ottenere il terzo posto sul podio partendo dal terribile caso di Cisterna di Latina e segnando uno share dell'11% con 2.421.000 spettatori. Al secondo posto si piazza Italia1 con Le Iene che ha intrattenuto 2.421.000 spettatori con uno share del 11.6%.

ENRICO PAPI E GUESS MY AGE UNICHE SORPRESE DI IERI

Se gli ascolti del prime time del 28 febbraio non stupiscono, a farlo sono quelli dei programmi in Access Prime Time e, in particolare, Guess My Age - Indovina l'età. A quanto pare Enrico Papi riesce a trasformare in oro tutto quello che tocca e da qualsiasi rete riesca ad andare i onda. Il suo nuovo programma in onda tutti i giorni su TV8 ieri ha fatto segnare una sorta di record portando a casa quasi 700mila spettatori con un 2.5% di share. Rimane stabile Striscia la Notizia che continua a marciare sul canna gate regalando al suo pubblico nuove, presunte, prove, e registrando una media di 5.814.000 spettatori con uno share del 20.5%. Stabile anche Rai3 con la storica soap partenopea Un Posto al Sole, che ha appassionato 2.346.000 spettatori pari all’8.2%.

