BEAUTIFUL/ I Tally si uniscono ai Forrester nella trasferta a Montecarlo (Anticipazioni 1 marzo)

Anticipazioni Beautiful, puntata 1 marzo: i Tally lanciano il guanto di sfida ai Forrester, chiedendogli di gareggiare a Montecarlo per la migliore sfilata di costumi.

01 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Beautiful

Il conto alla rovescia per la partenza del cast di Beautiful per Montecarlo è ufficialmente iniziato: Katie ha proposto a Ridge e Steffy di organizzare una sfilata di costumi da bagno nella città monegasca in occasione del Summit della Spencer Pubblications. Si tratta di un'idea supportata da Wyatt che, a sorpresa, si è trovato molto vicino alla sua ex matrigna e che anche Liam ha promesso di sostenere. Ma, a sorpresa, ci sarà qualcuni che si unirà al gruppo anche se non farà parte della potente casa di moda. Steffy informerà Thomas dell'idea di Katie e della propria emozione per l'imminente viaggio in Europa. E sarà solo allora che lo stilista avrà una proposta che sottoporrà subito all'attenzione di Sally: recarsi a loro volta a Montecarlo per dare vita ad una vera e propria gara di moda tra la Forrester Creations e la Spectra Fashions. Come sempre la rossa darà il suo sostegno al fidanzato, ma saranno di stesso avviso anche i Forrester?

Beautiful: Steffy accetta l'idea di Thomas

Nell'episodio odierno di Beautiful, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 13:40, alla Forrester Creations tutti saranno impegnati nei preparativi per il viaggio a Montecarlo. Prenderà il via il servizio fotografico di presentazione della sfilata, con Zende impegnato negli scatti, e proprio in quel frangente farà la sua irruzione Thomas, accompagnato dall'inseparabile Sally. La coppia proporrà a Steffy di accettare la loro sfida: sia la Forrester che la Spectra presenteranno i loro costumi a Montecarlo e una giuria di esperti voterà i migliori. Sarà un'idea non messa in preventivo dall'Amministratore Delegato della Forrester Creations che a questo punto non potrà fare a meno di accettare. I Tally si uniranno quindi a Forrester in questa attesissima trasferta europea durante la quale se ne vedranno di certo delle belle. Nel frattempo però a Los Angeles qualcuno farà bene a tenere gli occhi aperti: grazie all'insperato aiuto di Charlie, infatti, Sheila Carter sarà sempre più vicina alla verità sul rapporto tra Quinn e Ridge.

© Riproduzione Riservata.