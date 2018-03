BENJI E FEDE DA CATTELAN/ “I politici non sono interessati ai giovani e così i giovani li ignorano" (EPCC)

Benji e Fede ospiti a EPCC. È uscito On Demand, il nuovo singolo arricchito dal featuring di Shade che anticipa il loro nuovo album Siamo solo noise, in uscita domani.

01 marzo 2018 Francesca Pasquale

Benji e Fede a EPCC

E’ prevista per la giornata di domani l’uscita del nuovo album del duo composto da Benji e Fede, Siamo solo noise. Si tratta del terzo album della breve ma veloce carriera del duo emiliano in doppia versione standard o deluxe che esce sull’onda del successo di 0+, album del 2016 diventato ben presto doppio disco di platino. In questi giorni è stato pubblicato anche il nuovo singolo On Demand, dopo il precedente Buona Fortuna. On Demand è arricchito dal featuring di Shade e si è rivelato subito un brano di successo. In una recente intervista a Il Corriere della Sera, Benji e Fede spiegano l’enorme successo che hanno tra i teenager ma non solo e di come la loro musica, i social e i rapporti con i fan hanno decretato il loro successo. Alla domanda se in questi anni di breve ma intensa carriera, hanno cominciato nel 2014, sono cambiati Benji e Fede hanno così risposto: “Per forza! Quando abbiamo iniziato avevamo poco più di vent’anni. Tra una settimana (oggi per chi legge, ndr) io ne compio 24, Benji a giugno ne fa 25”. Per quanto riguarda le tematiche affrontate nel nuovo album, Benji spiega: “Affrontiamo tematiche nuove. In questo album, ad esempio, c’è una canzone che parla della convivenza, un tema che prima non mi sarei mai permesso di trattare nei miei testi. Oggi la situazione è cambiata. Non convivo ancora, ma passo giorni interi con la mia ragazza”.

BENJI E FEDE, PRIMA TRACCIA DEL NUOVO ALBUM CON LE VOCI DEI BAMBINI DEL REPARTO ONCOLOGICO

Nella stessa intervista, Benji e Fede svelano che la prima traccia Da grande, del loro nuovo album inizia con le voci dei bambini del reparto oncologico dell’ospedale di Modena: “A Natale siamo andati a trovarli ed è stato molto emozionante. Uno pensa di fare questo genere di cose per il bene degli altri, ma alla fine è più che altro un bellissimo regalo verso se stessi. Dopo quell’esperienza ci è sembrato naturale rivolgerci a loro per i cori di Da grande. Poi è nata l’idea di registrare anche le loro voci per l’inizio della canzone. Gli abbiamo chiesto di raccontare cosa vogliono fare da grandi. La storia più bella è quella di una bimba di 5 anni che sogna di fare la dottoressa per salvare la vita delle bambine. Proprio perché lei stessa è stata salvata dai medici”. Hanno quindi confessato come i loro brani, specialmente questi del nuovo disco Siamo solo noise siano nati di notte: “Tante canzoni del disco sono nate di notte. Spesso di giorno siamo assorbiti da altro, così capita di andare in studio con la band solo dopo cena. E a quel punto ci mettiamo al lavoro e poi finisce che usciamo alle 8 del mattino e andiamo a fare colazione!”. Hanno poi detto la loro sulle prossime votazioni previste per il 4 marzo: “I politici non sono interessati ai giovani e così i giovani non sono interessati alla politica. Come fanno i diciottenni, che non parlano di queste cose né a scuola né con gli amici, a formarsi un’opinione? Certo, alcuni giovani si appassionano. Ma sono eccezioni. Prevedo che molti ragazzi non andranno a votare. Ma spero di sbagliarmi: è un diritto e un dovere”.

