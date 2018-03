Ballando con le stelle 2018/ Il terzo conduttore robot: cast e dichiarazioni ufficiali di Milly Carlucci

Ballando con le stelle 2018, svelato il terzo conduttore che interagirà con Milly Carlucci e Paolo Belli: si tratta di un robot che sfrutterà l'intelligenza artificiale, le news.

01 marzo 2018 Valentina Gambino

Ballando con le stelle

Così come ha anticipato Il Messaggero, Milly Carlucci presenterà la 13esima edizione di Ballando con le stelle, insieme a Paolo Belli ed un robot. Una intelligenza artificiale quindi, sfiderà quella umana per presentare l’edizione più tecnologica della storia di un reality show. La conduttrice ha già regalato al pubblico numerosi momenti di rottura e grandi prese di posizione in positivo. Da Giovanni Ciacci che ballerà in coppia con Raimondo Todaro, all’ex Miss sfregiata con l’acido dal suo ex fidanzato, Gessica Notaro. Da una parte quindi, il forte segnale contro l’omofobia e anche la lotta per dire “no al femminicidio” e “no alla violenza sulle donne”. Una novità dietro l’altra, che porterà il talent show vip, ad essere pienamente al centro dell’attenzione, nonostante lo scontro con il serale di Amici di Maria De Filippi che partirà a breve sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Proprio la conduttrice, aveva spoilerato di recente il terzo conduttore che interagirà con il pubblico del sabato sera.

Ballando 2018, il terzo conduttore “misterioso”

“Quest’anno per la prima volta a Ballando abbiamo deciso di apportare un cambiamento radicale alla nostra struttura. Siamo sempre stati Paolo Belli e io i conduttori della serata. Quest’anno ci sarà un terzo conduttore con noi. Sarà un uomo del mondo dello spettacolo. Segno caratteristico? Bello, giovane, atletico e molto molto alto”, queste erano state le parole di Milly Carlucci, intervistata qualche giorno addietro durante una bella chiacchierata con Cristina Parodi durante Domenica In. Il terzo elemento del programma quindi, non sarà un uomo in carne ed ossa bensì un robot. “L’idea è alquanto costosa”, scrive il giornalista Michele Galvani, per poi aggiungere: “è quella di portare un robot come ospite fisso, di sfruttarlo come un ‘prodotto originale’, di farlo cantare e interagire con i ballerini. Qualcosa sulla falsariga del video Robozao di Luis Fonsi (con Daddy Yankee)”.

Eccovi di seguito, tutti i concorrenti ufficiali della 13esima edizione di Ballando con le stelle 2018 che partirà dal prossimo 10 marzo. Cesare Bocci e Alessandra Tripoli, Stefania Rocca e Marcello Nuzio, Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale, Eleonora Giorgi e Samuel Peron, Amedeo Minghi e Samanta Togni, Massimiliano Morra e Sara Di Vaira, Cristina Ich e Luca Favilla, Gessica Notaro e Stefano Oradei, Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro, Giaro Giarratana e Lucrezia Lando, Akash Kuman e Veera Kinnunen, Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina, Don Diamont e Hanna Karttunen.

