Barbara Berlusconi, è nato il figlio Francesco Amos/ Di nuovo mamma: è l'undicesimo nipote di Silvio

Barbara Berlusconi di nuovo mamma: è nato Francesco Amos, è il quarto figlio e l'undicesimo nipote di Silvio. Le ultime notizie sulla nuova nascita per la presidente della Fondazione Milan

01 marzo 2018 Silvana Palazzo

È nato il quarto figlio di Barbara Berlusconi: la primogenita di Silvio e Veronica Lario ha dato alla luce Francesco Amos. Il bambino è nato in una clinica svizzera ed è il secondo figlio nato dalla relazione della presidente di Fondazione Milan con Lorenzo Guerrieri. Quest'ultimo è manager del team di consulenza strategica di Deloitte, mentre Barbara è anche vicepresidente e amministratore del Milan con delega alle funzioni sociali non sportive. Le prime immagini della figlia dell'ex premier di nuovo in dolce attesa erano circolate otto mesi dopo la nascita di Leone, suo terzogenito e primo figlio nato dall'amore con Guerrieri, dato alla luce il 14 novembre 2016. Barbara Berlusconi ha altri due figli, avuti invece dalla relazione con Giorgio Valaguzza. Sono Alessandro, nato nel 2008, ed Edoardo, nato a luglio del 2009. Tutti e quattro i figli di Barbara Berlusconi sono maschi. Francesco Amos è per Silvio Berlusconi l'undicesimo nipote.

BARBARA BERLUSCONI DI NUOVO MAMMA: È NATO FRANCESCO AMOS

Non molto tempo fa Silvio Berlusconi si è espresso in tv sulla figlia Barbara. Lo ha fatto nel corso de L'Intervista di Maurizio Costanzo, andata in onda lo scorso 2 novembre su Canale 5. «Barbara è forte, sicura, una mamma straordinaria», il commento del leader di Forza Italia quando gli è stato chiesto di presentare i figli con un aggettivo. Un elogio alla Barbara mamma che lo ha reso nonno ancora una volta. Francesco Amos è nato infatti dall'amore con l'imprenditore originario di Monza, che Barbara ha conosciuto quando lavorava come barman. Il 27enne è entrato nella sua vita poco dopo la fine della relazione con Alexandre Pato, ex attaccante del Milan. Stando a quanto riportato da Fanpage, la loro conoscenza sarebbe cominciata proprio quando la Berlusconi frequentava con Nato il locale dove lavorava Lorenzo Guerrieri. Adriano Galliani invece recentemente ha parlato del rapporto con la figlia dell'ex premier, quando entrambi si occupavano del Milan, confermando le tensioni: «Il rapporto con Barbara Berlusconi è stato difficile non posso mentire».

