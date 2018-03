Belen Rodriguez e Andrea Iannone/ Le ultime spese prima del nuovo viaggio in Qatar, foto

Belen Rodriguez e Andrea Iannone si occupano delle ultime spese prima del viaggio in Qatar di lui, in occasione delle ultime prove prima dell'avvio della stagione della MotoGp.

01 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono più uniti che mai, spazzando via nel migliore dei modi le voci di crisi che erano tornate alla ribalta qualche settimana fa. La coppia non perde l'occasione per trascorre del tempo insieme, ricavandolo dalle pause dei vari impegni. Archiviato il viaggio a New York e le prime prove della stagione della MotoGp, i due fidanzati più chiacchierati dallo showbiz hanno passato una settimana alle Maldive e successivamente sono tornati a Milano, dove hanno partecipato a diversi eventi in occasione della settimana della moda e si sono dedicati allo shopping sfrenato per le vie del centro. Apparsi felici e affiatati, si sono quindi visti in alcune Instagram Stories di Jeremias, fratello di Belen, che ha filmato un loro bacio appassionato durante una festa organizzata con amici proprio a casa della modella. Un gesto che molti hanno criticato, ritenendo che Belen e Andrea debbano usare maggior pudore soprattutto in presenza del piccolo Santiago.

Belen Rodrigurez e il nuovo scatto hot su Instagram

Belen Rodriguez ha pubblicato su Instagram un nuovo scatto, relativo ad una sua campagna pubblicitaria per una linea di intimo. La modella appare in tutta la sua bellezza confermando ancora una volta la sua ultima tendenza hot: da settimane, infatti, mette in mostra il suo fisico mozzafiato, come non accadeva da tempo (clicca qui per vedere la foto in questione). Una scelta che a detta di molti è dettata dal minore interesse a lei rivolto, soprattutto dopo che la sorella Cecilia ha conquistato l'interesse degli italiani grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. È innegabile che per Belen non sia questo il periodo più glorioso della sua carriera, come confermato anche dalla decisione di Mediaset di dare a Barbara Palombelli la conduzione del Grande Fratello Nip. Per quanto riguarda Andrea Iannone è già partito alla volta del Qatar dove sarà impegnato nell'ultima sessione di prove prima dell'inizio della nuova stagione della MotoGp che si terrà, sempre in Qatar, il prossimo 18 marzo.

