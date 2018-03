Brad Pitt e Leonardo DiCaprio per Quentin Tarantino/ Once Upon a Time in Hollywood, il film del Re del Pulp

Brad Pitt e Leonardo DiCaprio per Quentin Tarantino: Once Upon a Time in Hollywood fa debuttare sul grande schermo insieme questi due splendidi attori, in passato protagonisti di un corto.

01 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Brad Pitt e Leonardo DiCaprio per Quentin Tarantino

Brad Pitt e Leonardo DiCaprio reciteranno insieme nel nuovo film di Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Accanto a loro ci dovrebbe essere anche la splendida Margot Robbie che ha già recitato con il secondo in The Wolf of Wall Street e che dovrebbe interpretare il ruolo di Sharon Tate. Le voci di vedere finalmente in un lungometraggio i due attori, dopo l'esperienza in The Audtion del 2015, era ventilata da diverso tempo, ma ora ci sono i crismi dell'ufficialità. La Sony Pictures ha rivelato a Deadline: "La storia di Once Upon a Time in Hollywood è una storia che si svolge nel 1969 a Los Angeles al culmine della Hollywood hippy. I protagonisti saranno Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) una ex star di una serie televisiva western, e la controfigura di lunga data Cliff Booth (Brad Pitt). I due sono in grande difficoltà, ma Rick Dalton abita vicino a Sharon Tate all'epoca attrice sulla cresta dell'onda."

UN SOLO PRECEDENTE INSIEME SUL SET

Once Upon a Time in Hollywood di Quentin Tarantino non sarà il primo film che vedrà recitare insieme Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. Questi due magnifici attori hanno recitato però a sorpresa solo una volta insieme e nemmeno in un lungometraggio, bensì in un corto diretto dal maestro Martin Scorsese. Si tratta di The Audition del 2015 dove Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e anche Robert De Niro. I tre interpretano sé stessi al cospetto proprio di Martin Scorsese cercando di capire chi sarà il protagonista del suo prossimo film. Il cortometraggio è costato addirittura 70 milioni di dollari, 8 quelli assegnati per ogni attore. Girato tra Filippine, Macao, Cina e Manila il cortometraggio è stato lanciato per pubblicizzare i nuovi casinò di Studio City e Dreams Manila. Doveva essere presentato fuori concorso alla 72ma Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia, ma poi tutto fu rimandato per problemi di natura tecnica.

