CARLO CONTI, DON MATTEO 11/ “Con Nino Frassica ho anche improvvisato, ma dicevo: 'non sono all'altezza'”

Carlo Conti, comparsa nella nuova puntata di Don Matteo 11. Esperienza entusiasmante per il volto Rai più amato dal pubblico che confessa che per lui recitare è una delle cose più difficili.

01 marzo 2018 Francesca Pasquale

Carlo Conti, comparsa a Don Matteo 11

Torna la serie storica di Rai 1, Don Matteo 11 con una nuova ed imperdibile puntata che questa sera vede protagonista anche Carlo Conti, conduttore e volto Rai molto amato e stimato dal pubblico televisivo. In realtà per Carlo Conti si tratta di una comparsa che avrà luogo nel secondo episodio della fiction intitolato Una famiglia normale in cui i carabinieri si ritrovano ad indagare su un caso di bullismo. Mentre le indagini vanno avanti, Spoleto è in subbuglio per l’arrivo di Carlo Conti, che è presente nella cittadina umbra per registrare la puntata di un suo programma televisivo. Il maresciallo Cecchini pur di accompagnare Cosimo alla registrazione della puntata finisce per scontrarsi con Carlo Conti e ne combinerà di tutti i colori. Per Carlo Conti si è trattata di un’esperienza entusiasmante che di certo non capita tutti i giorni e che lo ha reso più che soddisfatto: “È stato divertente, non vedo l'ora di vedere come me la sono cavata. Recitare è una delle cose più difficili che ci siano. Diceva bene Marcello Mastroianni: 'Se vuoi fare l'attore, trovati una sedia comoda'. Ci sono tempi lenti al cinema e nelle fiction, ben diversi da quelli dei programmi tv”.

CARLO CONTI: “MI SONO DIVERTITO AD INTERPRETARE ME STESSO”

Intervistato da Sorrisi e Canzoni, Carlo Conti ha spiegato come sia stato proprio Nino Frassica a cercarlo e a proporgli di partecipare alla fiction per interpretare se stesso: “Mi ha telefonato Nino Frassica proponendomi questa partecipazione. Io gli ho risposto: non credo di essere all’altezza, ma ci provo. Al limite mi diverto. E così è stato. Mi sono solo divertito a fare me stesso. Anche se non è stato poi così facile: un conto è essere se stessi, un altro è interpretare se stessi. Ora sono curioso di vedere il risultato. Appena arrivato a Spoleto mi sono immerso nel meraviglioso mondo di Don Matteo, questa grande fiction piena di emozioni e di valori positivi. È stato un onore per me. Sul set ho trascorso una giornata interpretando il presentatore che porta in giro per l’Italia il programma tv “Canta in famiglia”, dove i bambini possono esibirsi insieme con i genitori. Il maresciallo Cecchini (Nino Frassica) tenta di portare sul palco il piccolo Cosimo che vive nella canonica di don Matteo, e finisce per combinarne di tutti i colori. Mi causa addirittura un incidente, al punto che io credo che sia un carabiniere falso e vado a denunciarlo in caserma. Lì invece scopro che è un vero maresciallo. Mi fa inciampare e mi fa cadere dal palcoscenico. Ci siamo divertiti moltissimo con Nino e abbiamo pure improvvisato”.

