CHERNOBYL DIARIES - LA MUTAZIONE/ Su Italia 1 il film con Jesse McCartney (oggi, 1 marzo 2018)

Chernobyl Diaries - La mutazione, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 1 marzo 2018. Nel cast: Jesse McCartney, Ingrid Bolsø Berdal, alla regia Bradley Parker. Il dettaglio.

01 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST JESSE MCCARTNEY

Il film Chernobyl Diaries - La mutazione va in onda su Italia 1 oggi, giovedì 1 marzo 2018, alle ore 21.25. Una pellicola che è stata prodotta in America nel 2012 per la regia di Bradley Parker mentre gli attori protagonisti sono Jesse McCartney, Ingrid Bolsø Berdal, Devin Kelley, Jonathan Sadowski, Nathan Phillips e Olivia Taylor Dudley. Il titolo della pellicola, di genere thriller-orrore, in lingua originale è "Chernobyl Diaries". L'attore Jesse Abraham Arthur McCartney ha anche una carriera nel mondo musicale. Prima di essere un cantante solista ha fatto parte della Dream Street, una band nata negli anni duemila negli Stati Uniti. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CHERNOBYL DIARIES - LA MUTAZIONE, LA TRAMA DEL FILM

Chris è un giovane americano legato sentimentalmente con Natalie. La coppia di fidanzati, insieme alla loro amica Amanda, organizzano un viaggio in Europa. La loro prima tappa è Kiev, la capitale ucraina dove vive il fratello di Chris, i loro piani prevedono solo un pernottamento, per poi proseguire il viaggio per Mosca, la città in cui Chris ha intenzione di chiedere alla fidanzata di sposarlo. Il giorno dopo però Paul (Ffratello di Chris), convince i tre ragazzi ad andare con lui a visitare Prypjat, un piccolo centro abbandonato dopo il disastro di Chernobyl. A loro si uniscono anche due turisti e un'esperta guida turistica, Yuri. Terminata l'interessante escursione, il gruppo decide di rientrare ma il pulmino che li doveva riportare a Kiev ha un guasto al motore per cui c'è necessità di passare la notte a Prypjat. Chris e la guida vanno a cercare aiuto ma subito dopo si odono chiaramente dei colpi di armi da fuoco, Chris torna indietro da solo, è ferito e racconta al resto del gruppo di aver subito un attacco da un gruppo di sconosciuti. Il mattino seguente, Paul, insieme ad Amanda e ad uno dei turisti, va alla ricerca di Yuri e trova il walkie-talkie del giovane. In terra ci sono macchie di sangue e Paul decide di seguirle, giunge in un edificio e trova il corpo di Yuri, in parte dilaniato. I tre scappano via, in preda allo spavento. Quando raggiungono gli altri, raccontano ciò che hanno visto, intanto, guardandosi dagli attachi dei cani randagi, parte del gruppo va a cercare i pezzi di ricambio necessari a riparare il mezzo. Si ritrovano in un parcheggio di vecchie auto, trovano i cavi che stavano cercando, tornano indietro ma il pulmino è sparito. Lo ritrovano a poca distanza ma gli altri del gruppo sono scomparsi. Nel mezzo recuperano la fotocamera di uno di loro, si accorgono che sta registrando e guardano il video. Si vede Chris che porge l'anello di fidanzamento a Natalie, subito dopo assistono all'arrivo di due figure sfocate che trascinano via di Chris che la ragazza. Resisi conto della presenza di pericolosi esseri, vanno alla disperata ricerca dei loro due compagni di viaggio. Ritroveranno soltanto Natalie, profondamente turbata e inorridita, e dovranno respingere gli attacchi delle creature mutanti, gli umanoidi, che li spingono verso la centrale nucleare. Paul e l'amica Amanda entrano nella centrale ma, a causa del calore e delle radiazioni, Paul riporta danni agli occhi. I due ragazzi escono di corsa dalla centrale nucleare ma si scontrano con un posto di blocco presieduto da militari con giubbotti "anti-radiazioni" che sparano a Paul, ammazzandolo all'istante. I soldati poi catturano Amanda e le rivelano che le figure strane che ha visto sono pazienti scappati da un laboratorio che opera in segreto e che si aggirano liberamente per le vie di Prypjat. Per Amanda i guai non sono ancora finiti, infatti finisce nelle mani di falsi medici che, invece di curarla, la chiudono in una stanza del laboratorio segreto insieme agli "umanoidi superstiti".

