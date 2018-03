CLEANSKIN/ Su Rai 4 il film con Sean Bean e Charlotte Rampling (oggi, 1 marzo 2018)

Cleanskin, il film in onda su Rai 4 oggi, giobvedì 1 marzo 2018. Nel cast: Sean Bean, Charlotte Rampling, e Abhin Galeya, alla regia Hadi Hajaig. La trama del film nel dettaglio.

01 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 4

NEL CAST SEAN BEAN

Il film Cleanskin va in onda su Rai 4 oggi, giovedì 1 marzo 2018, alle ore 21.00. Una pellicola d'azione e drammatica che è stata curata alla regia di Hadi Hajaig, che si è occupato anche si soggetto, sceneggiatura e produzione, la pellicola è stata interpretata nel 2012 da Sean Bean, Charlotte Rampling, Abhin Galeya, Tuppence Middleton, Tom Burke, Peter Polycarpou e Silas Carson. A interpretare il personaggio protagonista di Ewan è Sean Bean, attore inglese noto principalmente per aver ricoperto il ruolo di Boromir della saga cinematografica dedicata al Signore degli Anelli. Altri film di successo a cui ha preso parte nel corso della sua carriera sono poi Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini, Jupiter - Il destino dell'universo, North Country - Storia di Josey, Flightplan - Mistero in volo e Silenthill. Bean ha già recitata accanto a Tuppence Middlton che in Cleanskin interpreta il ruolo di Kate. Nel 2017 è stato anche tra i protagonisti della serie televisiva I Medici, andata in onda in anteprima assoluta mondiale su Rai Uno. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CLEANSKIN, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista del film è Ewan, un agente segreto che ha deciso di dedicare la sua intera esistenza al lavoro, soprattutto dopo la tragica scomparsa della sua amata moglie. Questa grave perdita ha segnato profondamente l'uomo che, a distanza di diversi anni, appare decisamente cambiato. Tuttavia il lavoro è la sua unica via d'uscita che gli permette di evadere dai fantasmi del passato. La sua prossima missione gli impone di scortare un certo Harry mentre la città di Londra è messa a ferro e fuochi da alcuni minacce terroristiche. Improvvisamente Harry ed Evan rimangono coinvolti in una terribile sparatoria posta in essere da misteriosi mandati proprio ai danni di Harry. Nel frattempo un nuovo agguato terroristico scuote il cuore di Londra.

© Riproduzione Riservata.