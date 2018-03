Carolina Castagna/ Chi è la figlia di Alberto: un rapporto speciale con Francesca Rettondini

Carolina Castagna, chi è la figlia di Alberto: appena tredicenne quando morì il padre, oggi è un giovane medico che ha un ottimo rapporto con Francesca Rettondini.

01 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Alberto Castagna

Carolina Castagna è l’amata figlia di Alberto Castagna. Quando il padre morì, Carolina a cui il famoso conduttore era legatissimo, aveva solo 13 anni. Nonostante siano passati 13 anni dalla scomparsa di Castagna, il dolore in Carolina è ancora molto forte. Tuttavia, grazie alla presenza del padre che sente sempre vicino, Carolina è riuscita a realizzare i suoi sogni ed oggi è convinta che il padre sarebbe orgoglioso della donna che è diventata. Carolina, infatti, ha scelto una strada diversa da quella del padre. Ha studiato medicina a Tirana, si è laureata ed ora vuole specializzarsi. Si è fidanzata ed è sicura che il padre, pur essendo stato sempre gelosissimo di lei, avrebbe approvato la sua relazione. Bellissima come il padre, Carolina è rimasta una ragazza semplice, umile e lontana dal mondo dello spettacolo che non le appartiene affatto. Pur essendo una persona felice, in un’intervista rilasciata un paio d’anni fa a Maurizio Costanzo, Carolina parlava così del padre: “Io credo che lui sia sopravvissuto solo per stare più tempo vicino a me. Penso spesso a lui, penso a come sarebbe stato avere una figura così, da un parte molto bella, ma dall'altra anche un po' pesante. Mi manca, mi manca tanto, lo sogno, vorrei sognarlo di più. Sogno che a volte faccio delle foto in cui lui non viene bene, cosa che è anche un po' strana, psicanalitica".

IL RAPPORTO CON FRANCESCA RETTONDINI

Nel corso degli anni, Carolina Castagna ha mantenuto un ottimo rapporto con Francesca Rettondini, la compagna di Alberto fino alla sua morte. Carolina considera la Rettondini una persona di famiglia a cui è molto legata. Francesca Rettondini segue Carolina sui social e ha anche partecipato alla sua seduta di laurea. Per amore di Alberto, tutte le donne del conduttore sono riuscite a creare una splendida famiglia allargata basata sul rispetto e reciproco affetto. A vegliare su tutte c’è sempre il dottor Stranamore che Carolina sente vicino a sé in tutto ciò che fa. Ora che è vicina a realizzare i suoi sogni professionali ed è felicemente fidanzata, la principessa di Alberto sente, forse ancora di più, la mancanza del padre. Pur non avendolo avuto vicino negli anni più difficili dell’adolescenza, Carolina Castagna è riuscita a diventare una giovane donna, forte e coraggiosa.

