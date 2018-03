DAVIDE AVIANO/ I suoi gnocchetti al ragù di mare conquistano anche l’ispettrice de l’Espresso (Masterchef 7)

Davide Aviano, 36enne concorrente proveniente da Pisa, grazie agli gnocchetti al ragù di mare si è guadagnato il pass per la puntata di questa sera.

01 marzo 2018 Francesca Pasquale

Davide Aviano a Masterchef 7

Il sogno di imporsi nella settima edizione di Masterchef Italia per Davide Aviano continua. Infatti, il 36enne proveniente da Varese dove svolge la professione di tecnico di radiologia, ha saputo affrontare con grande facilità la decima puntata del talent culinario di casa Sky guadagnandosi il diritto di prendere parte al successivo appuntamento in onda questa sera. In attesa di scoprire cosa sarà in grado di preparare questa sera, ricordiamo come Davide si è comportato lo scorso giovedì. Nella Mistery Box, il concorrente varesino si è trovato a preparare un piatto della tradizione gastronomica malese con il supporto di uno chef proveniente dal Mali. Una prima prova un po’ incolore per Davide il cui piatto, infatti, non è stato valutato dai giudici tra i tre migliori (per la cronaca il migliore è stato quello realizzato da Denise con il supporto di uno chef di origini afgane). Un risultato che non ha permesso a Davide di fruire di alcun vantaggio all’Invention Test.

DAVIDE AVIANO, GLI GNOCCHETTI DELLA VITTORIA

Nell’Invention Test i quattro giudici hanno chiesto a Davide e agli altri concorrenti di preparare uno dei piatti vegani ideati dalla bravissima Antonia Klugmann. Il concorrente varesino mette in campo tutte le proprie capacità culinarie riuscendo comunque a presentare alla Klugmann e agli altri giudici un buon lavoro anche se vengono evidenziate alcune imperfezioni. Imperfezioni che sa da un lato non gli permettono di aggiudicarsi la prova, dall’altro non sono tali da metterlo a rischio eliminazione. Nella prova esterna andata in scena nella splendida Vieste, Davide e gli altri aspiranti chef si ritrovano a dover preparare un piatto utilizzando alcuni dei prodotti tipici della Puglia con l’aggiunta di un ingrediente extra che nel suo caso sono state le cozze. Alla fine Davide proporrà ai giudici e alla ispettrice della Guida Ristoranti dell’Espresso, degli gnocchetti al ragù di mare. Una scelta rischiosa ma che viene premiata: infatti è stato proprio Davide il vincitore della prova esterna per cui si è aggiudicato la qualificazione alla successiva puntata evitando i pericolosi Pressure Test.

