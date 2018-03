DENISE DELLI/ I passatelli la salvano dall'eliminazione (Masterchef Italia 7)

Denise Delli, 35enne concorrente di Pisa, dopo aver superato l’ultima puntata al primo dei Pressure Test previsti, ritorna in gara nell’11esimo appuntamento stagionale.

01 marzo 2018 Francesca Pasquale

Denise Delli a Masterchef 7

Continua l’avventura a Masterchef Italia 7 per Denise Delli, la 35enne concorrente proveniente da Pisa che sta letteralmente conquistando tutti con la sua simpatia e soprattutto con le sue capacità dietro i fornelli. In attesa di scoprire come se la caverà nella puntata, la numero undici, che verrà trasmessa questa sera su Sky Uno, facciamo un piccolo passo indietro per ricordare quanto fatto da Denise nella scorsa settimana. Un appuntamento che ha regalato immediatamente tante sorprese a partire da un Mistery Box alquanto originale. Infatti, alle spalle dei quattro giudici si è materializzata una gigantesca Mistery Box dalla quale sono sbucati fuori sette chef stranieri che lavorano in ristoranti gestiti da rifugiati. Ognuno dei sette chef ha collaborato con uno dei concorrenti per realizzare le pietanze richieste dai giudici. Denise, nello specifico, è toccato in sorte uno chef proveniente dall’Afghanistan che ha fatto per lei la spesa necessaria per la realizzazione del piatto. Per la concorrente è stata un’ottima performance anche frutto di una ottimale collaborazione con lo chef afgano tant’è che si è aggiudicata la prova con tanto di complimenti.

DENISE DELLI, SALVA AL PRIMO PRESSURE

La vittoria nella Mistery permette a Denise di aver un piccolo vantaggio nell’Invention con la concorrente toscana che dimostra una certa riluttanza nello sfruttarlo (non vorrebbe vincere facile). La prova consiste nella preparazione di uno dei piatti vegetariana proposti da Antonia Klugman. Denise ha deciso di preparare dei raviolini arrostiti alla cicoria selvatica ed in ragione della vittoria nella Mistery, ha avuto al fianco la stessa Klugman senza tuttavia che quest’ultima avesse facoltà di parlare. Una prova che si è rivelata meno brillante ma sufficiente per non essere messa a rischio eliminazione.

Nell’esterna a Vieste, Denise e gli altri 3 concorrenti rimasti in gara devono realizzare piatti sfruttando prodotti tipicamente pugliesi. La 35enne proveniente da Pisa ha preparato un fagottino di grano arso che nonostante venga apprezzato da Eleonora Cozzella, ispettrice della Guida Ristoranti dell’Espresso, non le permette di vincere e quindi di evitare i Pressure. Tuttavia il rischio eliminazione è stato immediatamente smontato con Denise che si salva al primo Pressure grazie alla preparazione di ottimi passatelli.

© Riproduzione Riservata.