DON MATTEO 11/ Anticipazioni dell'1 marzo 2018: una rivelazione shock per Sofia

Don Matteo 11, anticipazioni dell'1 marzo 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Sofia trova il suo estratto di nascita. In città arriva Carlo Conti: cosa farà Cecchini?

DON MATTEO 11, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI



Nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 1 marzo 2018, andrà in onda una nuova puntata di Don Matteo 11 in prima Tv assoluta. Si tratta della settima, divisa negli episodi "Pene d'amore" e "Una famiglia normale". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: una donna legata al mondo della danza, Alina Volpe, viene ritrovata morta al di sotto di un piccolo ponte, vicino alla scuola di ballo in cui lavorava. Don Matteo si reca sul posto per scoprirne di più ed è costretto a soccorrere Francesca, una ragazzina con il sogno di diventare prima ballerina a La Scala. Gli esami medici rivelano in seguito che la bambina assume dei farmaci per aumentare le proprie prestazioni fisiche e che l'hanno portato a sviluppare dei problemi asmatici. Dietro le insistenze del sacerdote, Francesca infine ammette di aver preso i farmaci che le ha dato Alina.

Intanto, Cecchini e Nardi partecipano ad una vendita di oggetti per beneficienza, dove incontrano una ricca anziana che li scambia per altre due persone del proprio passato. La sconosciuta è inoltre convinta che il ciondolo di Anna, in possesso per errore a Cecchini, sia in realtà un regalo che le è stato fatto dal suo primo amore. Il Maresciallo decide di venderglielo, non sapendo che in realtà il gioiello è stato regalato da Giovanni al Capitano. Anna infatti inizia a cercare il ciondolo disperatamente e solo così Cecchini capirà di aver fatto un errore. Nel tentativo di recuperarlo è costretto però a fingersi maggiordomo per entrare nella casa dell'anziana e coinvolgere Nardi nella sua nuova avventura. Nel frattempo, Don Matteo realizza che Francesca ha ottenuto in realtà i farmaci dall'insegnante di ballo e che ha cercato di proteggerla. La donna infatti voleva rivivere il suo sogno di ballerina grazie all'allieva e visto che Alina aveva scoperto la storia dei farmaci, ha deciso di ucciderla. Dopo diverse peripezie, Anna smaschera Cecchini e scopre la verità, ma decide di lasciare il ciondolo alla sconosciuta.

Nel frattempo, Alice ottiene l'aiuto di Sofia per organizzare un party a sorpresa per Seba e per il suo compleanno. La ragazza è così costretta a mettere ancora da parte i propri sentimenti, mentre Alice inizia a sospettare qualcosa e con la scusa di farle un favore, le presenta un amico di Seba a cui lei piace. Dopo aver ricevuto diverse minacce di morte, la produzione di un reality romantico decide di chiedere l'aiuto dei Carabinieri. La situazione tuttavia precipita ed una delle concorrenti rimane coinvolta in un incendio doloso. Anna decide quindi di infiltrarsi fra le partecipanti e fingere di essere a sua volta una concorrente. Lascia quindi la gestione della Caserma a Cecchini, che a causa della responsabilità inizia a cambiare atteggiamento verso tutti. Arriva persino a chiedere a Don Matteo di non chiedergli più nulla delle indagini, salvo poi cambiare idea quando scopre che Zappavigna ha preso il suo posto. Intanto, Pippo è indeciso perché vorrebbe fare un viaggio prima di compiere 60 anni. Dopo aver tergiversato a lungo, viene convinto da Natalina e Sofia a partire. Don Matteo scopre invece che la concorrente colpita non era una vera concorrente, mentre Anna attira lo sguardo di Nardi quando accetta di sottoporsi ad un restyling del look per proteggere la sua copertura. Si scopre alla fine che i veri responsabili dell'incendio sono gli stessi produttori.

ANTICIPAZIONI DELL'1 MARZO 2018, EPISODIO 13 "PENE D'AMORE"

Anna se la deve vedere con l'arrivo improvviso della madre in città. Elisa però non sa nulla del fidanzato e nemmeno che i due hanno deciso di non proseguire diverso tempo prima. Il Capitano è costretta così a chiedere l'aiuto improbabile di Cecchini per non far capire la verità alla madre. Il nuovo caso riguarda invece una storia d'amore che coinvolge due persone che fanno parte del mondo del carcere e che presenta diventi punti oscuri. Sofia invece trova i documenti sulla sua nascita e scopre una verità che la lascerà stravolta. Furiosa, la ragazza confiderà tutto a Seba, convinta che i genitori le abbiano sempre mentito. Decide infine di scoprire la verità sui suoi veri genitori e sul perché l'hanno abbandonata. "UNA FAMIGLIA NORMALE"- Carlo Conti arriva in città per creare un suo nuovo programma e Cecchini fa di tutto per entrare nel cast, soprattutto dopo aver detto a tutti che conosce di persona il presentatore. Per un errore non voluto, finisce però per far cadere dal palco Conti, che a quel punto si infortunia. Nel frattempo, Cosimo decide di partecipare allo show per poter entrare nel mondo dello spettacolo. Visto che i concorrenti possono partecipare solo se accompagnati dai genitori, Cecchini decide di aiutarlo e trovare un modo tutto suo per riuscire a rendere reale il sogno del bambino.

