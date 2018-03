ELIZABETH/ Su Iris il film con Cate Blanchett e Geoffrey Rush (oggi, 1 marzo 2018)

Elizabeth, il film in onda su Iris oggi, giovedì 1 marzo 2018. Nel cast: Cate Blanchett, Geoffrey Rush e Joseph Fiennes, alla regia Shekhar Kapur. La trama del film nel dettaglio.

Elizabeth, il film in onda su Iris oggi, giovedì 1 marzo 2018 alle ore 23.35. Una pellicola storica che è stata diretta nel 1998 da Shekhar Kapur (Bandit queen, Elizabeth - The golden age, Mr. India) ed interpretata da Cate Blanchett (Thor - Ragnarock, Blue Jasmin, The aviator), Geoffrey Rush (Il discorso del re, la saga de I pirati dei Caraibi, Storia di una ladra di libri) e Joseph Fiennes (Shakespeare in love, Il nemico alle porte, Risorto). Il film narra la biografia di Elisabetta I d'Inghilterra dal momento della sua salita al trono, nel 1558. La ricostruzione storica è abbastanza fedele, anche se nella pellicola sono presenti diverse inesattezze storiche. Ma vediamo adeso la trama del film nel dettaglio.

ELIZABETH, LA TRAMA DEL FILM STORICO

1558. Maria I Tudor (Kathy Burke), regina cattolica d'Inghilterra, muore improvvisamente a causa di un tumore. Sua unica erede è la sorellastra, l'anglicana Elisabetta (Cate Blanchett), che aveva dei trascorsi burrascosi con Maria. La sovrana aveva infatti fatto intrappolare Elisabetta nella Torre di Londra con l'accusa di aver partecipato a una congiura alla sua vita. Elisabetta era in seguito stata liberata, ma era stata messa agli arresti domiciliari in una tenuta fuori Londra. Ora la donna si trova a dover regnare su una nazione in preda a una continua lotta religiosa. Ora che sul trono siede un'anglicana molti rappresentanti della nobiltà cattolica intendono attentare alla sua via. La sua unica erede diretta al momento è Maria di Scozia, una sua cugina di religione cattolica, che restaurerebbe il culto tradizionale se dovesse salire al trono. Elisabetta però è soprattutto una regina senza re, così molti regnanti d'Europa cominciano a corteggiarla. Elisabetta però è innamorata di un suo cortigiano, Lord Robert (Joseph Fiennes). Nel frattempo gli attentati alla vita della regina si fanno sempre più audaci e sfrontati, finchè la donna non decide di fare finalmente piazza pulita dei cospiratori. Fra di essi, però, sembra esserci anche lo stesso Lord Robert.

