Enrico Zapparoli dei Modà sarà papà/ Lo "zio" Kekko Silvestre al settimo cielo!

Enrico Zapparoli, chitarrista della dei Modà, diventerà padre. L'annuncio è arrivato dalla pagina Facebook. Kekko Silvestre al settimo cielo per il "nipotino" in arrivo

01 marzo 2018 Anna Montesano

Enrico Zapparoli, chitarrista della dei Modà, diventerà padre. L'annuncio è arrivato dalla pagina Facebook del gruppo musicale attraverso un messaggio ricco di commozione scritto dallo stesso Enrico. Questo il messaggio apparso sul profilo Facebook della band: "Mi dicono che quando scrivo qualcosa di importante su questo social sia sempre particolarmente ispirato o comunque in pieno stile Zappa, questo giro mi sa che la cosa è talmente importante che non mi esce niente e forse per una volta è anche bello così! Per quanto abbia voluto tenere questa “novità “più intima possibile, direi che è giunto il momento di condividere con voi la mia gioia (unita a mille altri sentimenti, anche molto contrastanti tra loro un po’ come la musica che piace a me). Lo dico così, in maniera semplice, ebbene sì, divento papà! Dalle prime ecografie sembra saluti con la mano.

UN GRANDE ANNUNCIO PER I FAN

Kekko dice, in realtà, ha la mano alzata perché sta già ordinando un calice". Nello stesso post sono apparsi anche gli auguri del frontman dei Modà, Francesco Silvestre, che ha espresso tutta la sua felicità sottolineando il fatto di avere finalmente una nipotina/o dalla sua mitica spalla sinistra. Ricordiamo che il gruppo ha recentemente annunciato un nuovo disco, con un messaggio apparso sul profilo ufficiale di Francesco Silvestre: "Ho lavorato moltissimo, sto ancora lavorando, e all’inizio del mese di marzo cominceranno le registrazioni del nuovo disco dei Modà. Credo che usciremo entro l’anno, su questo vi terrò aggiornati. Non è finita, potrebbe esserci un’ altra sorpresa, ma ho bisogno ancora di qualche settimana prima di renderla ufficiale. Comunque tornando al disco vi prometto che sarà speciale, di quelli davvero tosti, dove sto cercando di mettere tutto l'impegno che meritate".

