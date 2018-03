Eva Henger, Canna-gate/ “Dire la verità significa andare contro una produzione" (Isola dei Famosi 2018)

Eva Henger, nuove accuse a Francesco Monte e all'Isola dei Famosi. Intervistata dal settimanale Oggi, confessa: "Le maschere cadranno una a una, tanto vale esporsi”

01 marzo 2018 Anna Montesano

Eva Henger

"Le maschere cadranno una a una, tanto vale esporsi”: è con queste parole che Eva Henger, intervistata dal settimanale Oggi, conferma di voler arrivare fino alla fine di questa vicenda della quale ormai si discute da settimane. L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi ha deciso di non fare ritorno in Honduras. Non accetta la seconda chance datale dalla produzione, così come è stata data anche agli altri naufraghi eliminati in queste ultime settimane il tutto coerentemente con quanto fatto finora. Eva è pronta a andare avanti nella sua battaglia contro Francesco Monte e alla ricerca di verità e giustizia in questo ormai famosissimo caso "canna-gate". E nel corso dell'intervista rilasciata a Oggi, Eva Henger ne ha per tutti e anche per lo stesso Andrea Marchi, coordinatore capo Magnolia in Honduras, che martedì ha esposto la sua versione in diretta.

EVA HENGER E LE NUOVE RIVELAZIONI SU ANDREA MARCHI

“Quando ho sollevato il problema della canna, davanti a lui (Andrea Marchi, ndr) eravamo in nove: io, Franco Terlizzi, Craig Warwick, Cecilia Capriotti, Francesca Cipriani, Amaurys Perez, Chiara Nasti, Nino Formicola, Giucas Casella. - ha voluto precisare la Henger nell'intervista, per poi aggiungere - Mi è stato promesso che avrebbe indagato. Vedevo che non succedeva nulla, ho detto che allora lo avrei detto in puntata”. Eva non torna in Honduras e rimane in Italia anche se, come lei stessa sottolinea, quasi nessuno avrebbe rifiutato la possibilità di rimettersi in gioco e lasciarsi alle spalle tutta questa vicenda. “Dire la verità significa andare contro una produzione, un gigante che può stritolare qualsiasi velleità, o meglio, necessità professionale. - aggiunge allora Eva Henger nella sua intervista, per poi concludere - Io lo capisco, ma non posso giustificare chi sa e tace”.

© Riproduzione Riservata.