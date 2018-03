FRANKENSTEIN DI MARY SHELLEY/ Su Rai Movie il film con Kenneth Branagh (oggi, 1 marzo 2018)

Frankenstein di Mary Shelley, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 1 marzo 2018. Nel Cast: Kenneth Branagh che ha diretto anche la regia, Robert De Niro e Helena Bonham-Carter.

01 marzo 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST KENNETH BRANAGH

Frankenstein di Mary Shelley, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 1 marzo 2018 alle ore 22.55. Una pellicola di genere drammatica del 1994 che è stata diretta ed interpretata da Kenneth Branagh (Thor, Assassinio sull'Orient Express, Cenerentola). Nel cast anche Robert De Niro (Taxi driver, Quei bravi ragazzi, Toro scatenato), Helena Bonham-Carter (Alice in Wonderland, Seeney Tood - Il diabolico barbiere di Fleet Street, Fight club) e Tom Hulce (Amadeus, Animal house, Vero come la finzione). Il film è stato prodotto, fra gli altri, da Francis Ford Coppola. Questa è solo una delle numerosissime pellicole tratte dal romanzo di Mary Shelley, tutti ben poco fedeli alla trama originale del libro. Ma vediao insieme la trama del film nel dettaglio.

FRANKESTEIN DI MARY SHELLEY, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

1794. Un uomo misterioso (Kenneth Branagh) viene rinvenuto dall'equipaggio di una nave fra i ghiacci del Polo Nord, sotto shock e terrorizzato. L'uomo, che dice di chiamarsi Victor Frankenstein, racconta quindi al capitano la propria storia. Victor era un brillante medico di Ginevra, ossessionato dalla possibilità di riportare in vita del tessuto ormai morto. Inseguendo le sue teorie, Victor comincia a farsi molti nemici, ma riesce a capire che la scintilla della vita si trova nell'elettricità. Frankenstein riesce così a costruire un corpo umano utilizzando diverse parti prese da condannati a morte e vittime di malattia. Quando lo scienziato riesce a dare vita alla sua creatura, però, scopre di provare un profondo ribrezzo per quell'essere mostruoso e innaturale. In preda al delirio, Victor Frankenstein torna a Ginevra, dove viene ricoverato, mentre la creatura fugge nei boschi fuori città. Qui trova rifugio presso il fienile di alcuni poveri contadini. Il mostro riesce a non farsi mai vedere, ma comincia ad aiutare la famiglia svolgendo alcuni lavori di fatica. Quando i contadini scoprono però chi è il loro misterioso benefattore reagiscono picchiandolo e mettendolo in fuga a causa del suo aspetto mostruoso. La creatura intanto, ha imparato a leggere ed è in possesso dei diari di Frankenstein. Scopre così di essere un esperimento scientifico e decide di vendicarsi del suo creatore. Giunge così a Ginevra per rendere la vita di Victor miserabile e detestabile quanto la sua.

