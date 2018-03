FABRIZIO CORONA / Mattino 5, video: "Tutti pazzi di Silvia Provvedi"

Fabrizio Corona tornerà nella vita di Carlos? Nina Moric lo spera dimenticando tutto quello che è successo: "Una madre rinuncia al proprio bene per suo figlio", frecciatina all'ex suocera?

01 marzo 2018 - agg. 01 marzo 2018, 11.31 Hedda Hopper

Fabrizio Corona

Fabrizio Corona è sempre uno dei temi più caldi di Mattino 5. Federica Panicucci ci tiene particolarmente così come il suo pubblico, almeno pensiamo. Naturalmente no si può parlare di lui senza tirare in ballo la sua ancora di salvezza, almeno a detta di tutti, ovvero Silvia Provvedi. La bella cantante è sempre al centro dell'attenzione per via del suo carattere apparentemente forte e per la sua voglia di non abbandonare mai la nave Corona pronta ad affondare. In questi ultimi giorni si è parlato molto di un possibile matrimonio per i due ma, intanto, della possibilità che adesso si dedichino alla loro nuova casa magari allargandola un po'. Rimane il fatto che a Mattino 5, tra amori pazzerelli e ritorno in libertà, sembra che tutti abbiano sempre parole bellissime per Silvia, il vero punto di forza di Corona in questi ultimi mesi e l'unica che riuscirà a tenerlo sulla retta via nei prossimi mesi fino alla completa libertà che tanto anela. Sarà davvero così? Clicca qui per vedere il video del servizio a lei dedicato proprio nella puntata di oggi di Mattino 5. (Hedda Hopper)

FABRIZIO CORONA TORNA DA CARLOS?

Fabrizio Corona è tornato libero, o almeno così si dice anche se in realtà l'ex re dei paparazzi non può lavorare, ha l'obbligo di rientrare a casa entro le 20.30, passa le sue giornate in comunità e la domenica rimane chiuso in casa. A questo dobbiamo sommare il fatto che Corona ha l'obbligo di rimanere lontano dai social, dagli studi tv e dai giornalisti chiudendo così le porte ad ogni tipo di guadagno per lui che da sempre aveva fatto di questo la sua forza e il suo lavoro. Il suo avvocato ha più volte parlato di queste restrizioni quasi senza comprenderle e annuncia che il 27 marzo lui e il suo assistito torneranno in Tribunale per quella che potrebbe essere la data più importante, quella della fine di un incubo. Della questione ha deciso di parlare anche Nina Moric che, raggiunta da Alberto Dandolo per Oggi ha alzato il velo sulle sue sensazioni riguardo al suo ritorno in libertà.

NINA MORIC CONTRO MAMMA GABRIELLA, E FABRIZIO CORONA?

La donna è pronta ad accogliere nella sua vita proprio l'uomo che più di tutti l'ha fatta soffrire negli anni scorsi. Lei stessa rivela: "Ad un certo punto si da priorità ad altre cose" proprio come al suo amore per Carlos per il quale ha deciso di mettere tutto da parte per riuscire finalmente a donargli una vita serena ma il suo intento cade nel vuoto visto che il figlio adesso vive a casa della madre di Fabrizio e i loro rapporti non sono buoni. La donna non gli permette di vederlo (lo vede una volta ogni due settimane) e di sentirlo (lo chiama una volta a settimana) ma, soprattutto, non gli permette nemmeno di parlare con i suoi professori per capire come sia il suo rendimento scolastico. Proprio a nonna Gabriella Corona sembrano essere dedicate alcune delle sue frecciatine al veleno soprattutto in chiusura quando rilancia: "Una madre deve rinunciare al suo bene per quello di un figlio". Forse mamma Gabriella è stata ingombrante con Fabrizio proprio come lei ha fatto in passato con Carlos? L'unica speranza della Moric è che adesso con Corona libero finalmente suo figlio possa solo avere una parvenza di vita normale e una figura paterna sulla quale appoggiare.

© Riproduzione Riservata.