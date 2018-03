Finalisti Masterchef Italia 7/ Chi sono? Pronostici e news: per il pubblico, Davide non ha chances

Il giorno della semifinale di Masterchef Italia 7 è finalmente arrivato. Questa sera, alle 21.15 su Sky Uno, andrà in onda il penultimo atto del famoso talent show culinario al termine del quale verranno annunciato i nomi dei finalisti che, nell’ultima puntata dell’8 marzo si contenderanno il titolo di Masterchef Italia 2018. Dopo l’eliminazione di Antonino e Marianna con quest’ultima che, per molti telespettatori aveva tutte le carte in regola per arrivare fino in finale, sono rimasti in cinque. I concorrenti che questa sera cercheranno di difendere il proprio sogno culinario conquistando il palato dei giudici stellati e un posto in finale saranno Simone, uno studente ventenne marchigiano con la passione per la cucina, la 23enne Kateryna, salernitana a disoccupata, la manager 35enne di Pisa Denise, il 36enne radiologo Davide e il 23enne micologo Alberto. Tra i cinque, chi riuscirà a conquistare un posto nella desiderata finale di Masterchef Italia 7?

FINALISTI MASTERCHEF ITALIA 7, DAVIDE SENZA CHANCE PER IL PUBBLICO

Tra Davide, Alberto, Denise, Kateryna e Simone, i fans di Masterchef Italia 7, puntano soprattutto su Kateryna e Alberto. Secondo i commenti che si leggono sulle pagine social dedicate al talent show culinario, ad accedere sicuramente alla finale saranno Denise, Simone e Kateryna, considerati i più talentuosi tra i concorrenti ancora in gara. Per il pubblico, invece, non ha assolutamente chance Davide che, a detta di molti utenti avrebbe dovuto essere eliminato già dalla scorsa puntata. “Non vedo l'ora che arrivi il momento che aspetto dalla prima puntata: l'eliminazione di Davide”, “Il più debole e pronto ad uscire è Davide”, “Il piatto di Davide della scorsa settimana era inguardabile: spero non arrivi in finale”, sono alcuni dei commenti che è possibile leggere sulla pagina Facebook di Masterchef Italia. Sarà, dunque, Davide il l’aspirante chef a dire addio alla finale? Per scoprirlo, non ci resta che aspettare la conclusione della semifinale.

