Francesco Monte, canna-gate/ L'appello di Mara Venier e le nuove accuse di Eva Henger

Francesco Monte, continua il caso canna-gate all'Isola dei Famosi. Mentre Eva Henger fa nuove accuse, Mara Venier lancia un appello all'ex naufrago. Lui lo accoglierà?

01 marzo 2018 Anna Montesano

Francesco Monte

Mara Venier ha lanciato l'amo nel corso dell'ultima diretta dell'Isola dei Famosi: per chiarire questa vicenda del canna-gate, Francesco Monte dovrebbe venire in studio ed avere una volta per tutte questa confronto con Eva Henger. Un invito che sin da subito l'ex tronista di Uomini e Donne non ha accettato e questo solo per risolvere questa delicata vicenda nelle sedi opportune: in tribunale. Difficile quindi che Francesco risponda positivamente all'appello di Mara Venier e torni quindi in studio, mettendoci la faccia. Diversa la posizione di Eva, che la faccia ha deciso di mettercela a tutto tondo, scatenando anche l'ira di Alessia Marcuzzi. “In me cresce la forza e il senso di giustizia, più vedo gli altri mentire – dichiara la prima concorrente eliminata all’Isola dei famosi al settimanale Oggi – Non mollo. Mollare adesso sarebbe sciocco, se cominci e non dici bugie non bisogna temere nulla. Diciamo che un certo sistema ha paura della verità”.

UNA NUOVA PROVA AI DANNI DI FRANCESCO MONTE

Eva Henger è determinata ad ottenere giustizia, Francesco Monte pronto a difendersi e a mostrare la sua innocenza, anche se le prove contro di lui aumentano. L'ultima è la nota vocale che Nadia Rinaldi avrebbe inviato a Eva Henger e con la quale l'attrice romana si sarebbe scusata con l'amica per non aver detto la verità sul canna-gate, schierandosi dunque dalla sua parte. Una prova celata che peggiora al momento la posizione di Francesco Monte. L'ex naufrago intanto pensa a Paola Di Benedetto e al suo ritorno in Italia. Tra i due potrebbe nascere un grande amore, eppure anche questo flirt è stato messo in discussione: c'è chi dice sia tutto finto ma solo il tempo potrà rispondere a questo ennesimo dubbio si Francesco Monte.

