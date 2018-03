Frozen 2, Elsa sarà lesbica?/ La principessa Disney potrebbe trovare una fidanzata

Elsa lesbica? Nel sequel di "Frozen - Il regno di ghiaccio" la principessa potrebbe avere una relazione amorosa con una donna. Lo scrive il New York Post.

01 marzo 2018

Elsa la principessa di “Frozen - Il regno di ghiaccio”

Frozen - Il regno di ghiaccio, film del 2013 diretto da Chris Buck e Jennifer Lee, è il film d'animazione ad avere incassato di più nella storia del cinema con oltre 1 miliardo e 276 milioni di dollari nel mondo. E “presto” i fan della sorelle Elsa e Anna potranno vederle in una nuova avventura: il sequel di Frozen è infatti previsto nelle sale per il 27 novembre 2019. Negli ultimi giorni il New York Post ha scritto che nel nuovo film Elsa potrebbe essere lesbica: “Mi piace tutto ciò che le persone pensano e dicono sul nostro film si sta creando un dialogo e Elsa è un personaggio meraviglioso che parla a tanti”, ha detto Jennifer Lee Lee riguardo alla possibilità per Elsa di avere una relazione amorosa con una donna. L'omosessualità non è una cosa nuova per Frozen.

ELSA SARÀ LESBICA?

Già all'epoca dell'uscita nel 2013, in molti erano rimasti colpiti dal poco interesse che Elsa dimostra per la ricerca di un compagno e avevano letto nella canzone “Let It Go” una metafora del coming out: “Non è un difetto, è una virtù, non la fermerò mai più / Nessun ostacolo per me, perché / d’ora in poi troverò la mia vera identità”, canta in italiano. Inoltre Alexis Isabel Moncada, bisessuale e attivista per i diritti della comunità LGBT, aveva lanciato su Twitter la campagna #GiveElsaAGirlfriend: “Molti nella comunità LGBT vedono Frozen come una metafora per l'esperienza del coming out e dell'accettazione di sé. Eppure Elsa, la protagonista del film, finirà probabilmente con un principe azzurro o un re nel sequel del film”, aveva detto Moncada intervista da People. La Disney stupirà i suoi fan? Jennifer Lee ha assicurato che, quando si procederà con il sequel di Frozen, si terranno presenti tutti gli argomenti.

