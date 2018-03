GIANCARLO MAGALLI/ “I Fatti Vostri? Non avevo perso una puntata in 28 anni, poi la neve…”

Giancarlo Magalli, noto soprattutto per il ruolo di conduttore in Fatti Vostri, arriva al cinema come doppiatore nel film 'Benvenuti a casa' nelle sale dall'8 marzo.

01 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Giancarlo Magalli

Giancarlo Magalli è noto agli italiani soprattutto nel suo ruolo di conduttore televisivo: da anni alla guida dei Fatti Vostri, infatti, è il protagonista del mezzogiorno di Rai 2 grazie alla storica trasmissione che lo scorso lunedì per la prima volta non ha raggiunto. A causa del caos neve a Roma, infatti, Magalli non è riuscito ad arrivare gli studi, motivo per cui la diretta è saltata. In un'intervista rilasciata a Leggo è lui stesso a chiarire come sono andate le cose: "In 28 anni e 2000 puntate non ero mai stato assente. Non avevo mai perso una puntata ma l'altro giorno le strade intorno a casa mia erano impraticabili e anche molti tecnici e molte persone del pubblico non sono riusciti a raggiungerci". Oltre all'impegno televisivo, Magalli ha prestato la voce al protagonista del film 'Benvenuti a casa mia' che sarà nelle sale italiane dal prossimo 8 marzo. Il personaggio si chiama Christian Clavier ed è un intellettuale di sinistra che vive nel lusso e viene messo a dura prova durante un dibattito televisivo. È solo allora che per lui si apre una nuova sfida.

GIANCARLO MAGALLI DOPPIATORE NEL FILM 'BENVENUTI A CASA MIA'

Giancarlo Magalli torna alla sua passione per il cinema, prestando la voce al protagonista del film 'Benvenuti a casa mia'. Non è la prima volta che il presentatore si diletta nel ruolo di doppiatore: tra i personaggi più noti ricordiamo infatti quello di Hercules nel film d'animazione della Walt Disney. Ma cos'è per lui il doppiaggio? "Una passione, anche se è un lavoro maledetto, scomodo, si fa al buio e in piedi e difficilmente si raggiungono ricchezza e fama. Io ho una mia riconoscibilità per altri motivi e dedicarmi al doppiaggio mi diverte. Ho doppiato una serie Netflix, una serie Rai e altri cartoon". Insieme a questo 'secondo lavoro', Giancarlo Magalli non ha mai disdegnato qualche incursione nel cinema, passione che ha condiviso da bambino con il padre che era un direttore di produzione: "Sono stato in braccio a persone come Humphrey Bogart e Ava Gardner, ho fatto tante apparizioni".

