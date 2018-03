IL CIGNO NERO/ Su Rai Movie il film con Natalie Portman (oggi, 1 marzo 2018)

Il cigno nero, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 1 febbraio 2018. Nel cast: Nathalie Portaman, Mila Kunis e Ksenia Solo, alla regia Darren Aronofsky. Il dettaglio della trama.

01 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

ALLA REGIA DARREN ARONOFSKY

Questa sera, giovedì 1 marzo 2018, alle ore 21.10 Rai Movie rende pmaggio al grande cinema hollywoodiano degli ultimi anni con la messa in onda della pelllicola da Oscar come Il cigno nero, che vede l'attrice Natalie Portman vestire i panni di Nina, la protagonista sfortunata e tormentata della storia. La pellicola ha potuto contare sulla regia di un grande professionista come Darren Aronofsky, regista americano che ha portato al successo film come The Wrestler e The Fountain - L'albero della vita. Il cigno nero ha rappresentato un vero e proprio successo cinematografico e mediatico che è riuscito a sbaragliare con estrema facilità i suoi diretti concorrenti, diventando in poco tempo il film più visto al cinema nella stagione 2010. Gran parte del merito è legata alla bravura del cast che si compone anche di Mila Kunis e Ksenia Solo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL CIGNO NERO, LA TRAMA DEL FILM

La vita della giovane Nina sta per cambiare. Danzatrice dal grande talento artistico dopo un estenuante allenamento durato mesi e mesi, riesce ad entrare a far parte del corpo di ballo di uno degli spettacoli teatrali più prestigiosi di New York. Il famoso Thomas Leroy, decide infatti di assumerla affidandole il delicato incarico di prima danzatrice del suo spettacolo, interamente incentrato attorno all'opera de Il lagno dei cigni. Il ruolo assegnatole, però, si rivela ben presto al di sopra delle sua delicata situazione psicofisica. Nina è infatti affetta da un grave disturbo comportamentale dovuto a insani rapporti familiari con sua madre. La ragazza non riesce a gestire adeguatamente lo stress a cui Leroy la sottopone ed inizia ad essere affetta da visioni sempre più realistiche ed inquietanti. Ad aggravare la già delicata situazione sarà l'arrivo di Lily, altra ballerina che Nina inquadra fin da subito come suo diretto avversario da battere. Riuscirà Nina a portare a termine lo spettacolo così da far avverare il suo grande sogno?

