Ida e Riccardo/ Uomini e Donne: la dama lascia il cavaliere, ma piange quando arriva una rivale

Oggi, giovedì 1 marzo 2018, al trono over di Uomini e Donne ritroveremo Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La coppia è ormai giunta al capolinea.

Oggi al trono over di Uomini e Donne ritroveremo Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due sembrano giunti al capolinea della loro conoscenza. Settimana scorsa, infatti, nello studio di Uomini e Donne i due avevano litigato per delle foto che il cavaliere ha ricevuto da Donatella, un’altra dama del programma. Inoltre Riccardo ha mandato delle sue foto a Donatella, personal trainer, chiedendole un parere estetico. Ida si è molto arrabbiata per le omissioni e le bugie del cavaliere e ha lascato lo studio. Gli opinionisti si sono scagliati all’unanimità contro Riccardo e hanno invitato la dama a chiudere con lui. Ida però è sembrata disposta a un ulteriore chiarimento con il cavaliere tarantino. Stando alle anticipazioni della puntata odierna la dama apparirà decisa a lasciare Riccardo per il suo bene. Ma quando in studio arriva una nuova dama che vuole conoscere Sossio e Riccardo, Ida scoppierà in lacrime.

I commenti sui social

Sui social i fan della bella Ida, la invitano a lasciarsi alle spalle il cavaliere: "Sei veramente bella… Ma sprecata per uno come Riccardo... meriti di meglio le persone dovrebbero imparare a giocare meno con i sentimenti altrui.... quindi ti auguro di trovare chi davvero ti potrà far felice…”, ha scritto un utente sulla bacheca di Facebook di Ida. Sui social c’è anche chi difende il cavaliere: “Criticatemi pure ma secondo me Ida piace a Riccardo e il fatto che non abbia mai mandato foto di lei agli amici significa proprio che la rispetta, fa il co***one perché è orgoglioso e reagisce nel modo peggiore”, ha scritto una fan del programma su Twitter. Qualcuno invece si lamenta che i due non siano sinceri: “Ida e Riccardo stanno fingendo, non è neanche una finta interessante, basta facciamoli fuori per sempre”. Infine un utente paragone la dama di Brescia alla dama più famosa del trono over: "Ida se ritorni con Riccardo sei Gemma 2. Dignità sotto i piedi”.

