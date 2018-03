Il Segreto/ Anticipazioni 1 marzo: Belen lascia per sempre Puente Viejo

Anticipazioni Il Segreto, puntata 1 marzo: la piccola Belen lascia per sempre Puente Viejo e fa ritorno a Cuba insieme alla zia. Per Camila è un vuoto incolmabile...

01 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

La puntata de Il Segreto di oggi sancirà l'uscita di scena di un personaggio che avevamo atteso a lungo, pensando che diventasse una presenza costante nelle trame della telenovela spagnola. Stiamo parlando di Belen, la figliastra di Camila che quest'ultima ama come se fosse sangue del suo sangue. L'arrivo di Dionisia da Cuba ha fatto venire meno ogni speranza di poter crescere a Puente Viejo la bambina ed infatti zia e nipote oggi se ne andranno, proprio come programmato fin dall'inizio. Sarà un doloroso addio per Camila, che comunque avrà piena fiducia nella donna che ha promesso di occuparsi di Belen, permettendole di studiare nelle migliori scuole del Paese. Archiviata una trama a Los Manantiales ci sarà spazio per un'altra vicenda degna di nota e preoccupazione: Hernando continuerà a cercare una strategia per salvare le sorgenti dal fallimento ma sarà difficile raggiungere il risultato sperato senza commettere ulteriori errori. Pur a conoscenza dei problemi finanziari della famiglia, Camila e Beatriz non potranno sospettare che la bancarotta sarà davvero molto vicina.

Il Segreto: Saul ricambia l'affetto di Donna Francisca

L'entrata in scena di Saul e Prudencio ha segnato l'avvio di una nuova stagione per Il Segreto, che si preparerà presto a conoscere anche la nuova protagonista femminile. Ma in attesa di questo importante momento, i fratelli Ortega continueranno a soggiornare alla villa, accolti a braccia aperte da Donna Francisca. La donna mostrerà un incredibile affetto soprattutto nei confronti di Saul che le ricorderà il defunto figlio Tristan (indimenticabile protagonista della prima stagione). Tale sentimento verrà ricambiato dal ragazzo che, giorno dopo giorno, comincerà a considerare la ricca signora molto più di una donna gentile e generosa: tra loro il rapporto somiglierà a quello di un figlio con una madre, a conferma di come difficilmente per Saul e Prudencio arriverà il giorno di lasciare la villa. Per la Montenegro ci sarà dunque una nuova famiglia da proteggere... ovviamente a modo suo?

