Isola dei Famosi 2018, Canna-gate e news/ Chi rientrerà in gioco? Filippo Nardi è il più quotato, ecco perché

01 marzo 2018 Valentina Gambino

Questa è sicuramente l'edizione dello scandalo, inutile affermare il contrario. L'Isola dei Famosi 2018, dopo il "canna-gate" non è più la stessa. Prese di posizione, ripicche e ripensamenti hanno trasformato un programma piacevole in una vera "baracconata" che fa acqua da tutte le parti nonostante le varie "riparazioni". L'ultima puntata serale dello scorso martedì, si è aperta con il lungo monologo dell'autore in collegamento con Alessia Marcuzzi, cercando di spiegare tutte le dinamiche. I naufraghi, stanchi ed affamati, arrancano come possono, tra incidenti di percorso e abbandoni volontari. Nella serata infatti, anche Giucas Casella ha dovuto lasciare il programma, per il piccolo problema di salute che - ad oggi - gli impedisce di proseguire. Paola di Benedetto invece, è stata eliminata ma è sbarcata sull'Isola delle seconde possibilità dove ha avuto il piacere di stringere tra le braccia l'amico Filippo Nardi, per un confronto di cui si rivelerà l'esito solo nel corso della prossima puntata.

Filippo Nardi rientrerà in gioco?

In Honduras con Paola e Filippo, stanno per arrivare anche Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti che, dopo aver accettato di partecipare ancora, sono state inevitabilmente rispedite lì. Giusto il tempo di pagare loro tutte le spese, volo compreso perché, non saranno di certo loro a rientrare in gioco. Specie dopo avere “inquinato” le prove facendo ospitate televisive ed essendo pienamente coscienti di come funziona in Italia e tutto quello che sta succedendo. Con molta probabilità quindi, sarà proprio l’ex gieffino Nardi a fare ritorno sull’isola ufficiale in modo che, anche Madre Natura possa tornare in Italia per abbracciare Francesco Monte ed iniziare questa nuova relazione d’amore lasciata in sospeso per “colpa” del canna-gate. Staremo a vedere come proseguiranno le nuove dinamiche del programma e se ci saranno o meno, i nuovi ingressi di cui si è parlato visto che, così come anticipato da Alessia Marcuzzi, il reality show si allungherà anche di una puntata. Ne avevamo proprio bisogno? A voi la risposta…

