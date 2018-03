Jimmy Ghione e l’ex moglie Tania/ Buoni rapporti per amore dei figli: il grande cuore dell’inviato di Striscia

Jimmy Ghione e l’ex moglie Tania: rapporti distesi nonostante la separazione per amore dei due figli. Il grande cuore dell'inviato di Striscia impegnato nella beneficienza.

01 marzo 2018

Jimmy Ghione e l’ex moglie Tania

Quando un amore finisce, capita spesso che a farne le spese siano proprio i figli della coppia. Quella che sembra essere ormai una triste prassi, non lo è stata fortunatamente per Jimmy Ghione, il simpatico inviato di Striscia la Notizia, e per l'ex moglie Tania Paganoni. Dalla loro relazione sono stati Gabriele e Federico e proprio per amore dei due figli, Jimmy e Tania hanno deciso di comune accordo di proseguire ad avere rapporti reciproci sereni anche dopo la dolorosa separazione. Era il novembre del 2016 quando, come un fulmine a ciel sereno, la Paganoni comunica a Ghione di non sentire per lui quello che provava un tempo. "Per quattro mesi abbiamo condiviso la casa, dopo che mi aveva lasciato", aveva spiegato l'inviato di Striscia al come rivela il settimanale Novella 2000, senza nascondere l'enorme dolore provato per via di quella rottura improvvisa. I suoi errori? L'averla data per scontata e le sue assenze. "Ma io ero innamorato di lei come il primo giorno, avrei voluto invecchiare insieme a Tania", aveva aggiunto. Le nozze tra i due si celebrarono nel 2003. Un'unione forte dalla quale nacquero Gabriele, oggi 12enne e con la passione per il calcio e Federico, il fratello minore di 7 anni. A tenere ancora uniti mamma e papà, sono proprio loro, grazie ai quali i rapporti tra i due ormai ex coniugi possono dirsi pienamente sereni.

JIMMY GHIONE E L’EX MOGLIE TANIA: RAPPORTI SERENI E CIVILI

Di recente, Jimmy Ghione e la ex moglie Tania Paganoni si sono ritrovati tutti insieme grazie ai due figli, in occasione della prima teatrale di Arturo Brachetti, re dei travestimenti. I quattro sembravano essere nuovamente una famiglia felice nonostante i due genitori si siano ormai allontanati da tempo. Jimmy però, non ha avuto altre relazioni, nonostante le indiscrezioni, poi rivelatesi infondate, secondo le quali l'inviato di Striscia aveva intrapreso una frequentazione con una modella sudamericana. Quest'ultima aveva dichiarato di aver avuto una storia con il buon Ghione che di contro aveva smentito tutto mettendo a tacere il gossip sul loro conto con un "Per me conta meno di zero". E così Jimmy ha deciso di mettere anima e cuore nel lavoro, quello che lo vede impegnato con il Tg satirico di Canale 5 pronto a denunciare disservizi e truffe nella Capitale. Lo stesso impegno che, come rivela Novella 2000, lo vede coinvolto nella beneficienza, essendo membro della Nazionale di calcio artisti e di quella degli Azzurri di sci. Il grande cuore di Ghione, lo ha manifestato proprio in queste circostanze. Di recente ha preso parte ad una gara di sci il cui ricavato è andato alla Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici impegnata nella realizzazione della "casa dei sogni", dove saranno accolti i ragazzi talentuosi con disabilità. Durante lo scorso festival di Sanremo, inoltre, il popolare inviato era nella città ligure per firmare delle scarpe poi messe all'asta il cui ricavato è stato destinato alla Onlus CMB, l'organizzazione umanitaria che si occupa della cura e della prevenzione di cecità e disabilità nel sud del mondo.

