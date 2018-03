KATERYNA GRYNIUKH/ Tra i peggiori ma si salva nonostante qualche dimenticanza... (Masterchef Italia 7)

Kateryna Gryniukh si prepara ad affrontare una nuova sfida a Masterchef Italia 7. Nella scorsa puntata sbaglia decisamente la preparazione del piatto di Antonia Klugmann.

01 marzo 2018 Francesca Pasquale

Kateryna Gryniukh a Masterchef Italia 7

Nella precedente puntata di Masterchef Italia 7, Kateryna Gryniukh non ha brillato finendo addirittura tra i peggiori tre dell’Invention Test. Vediamo nel dettaglio come è andata la sua partecipazione al programma. Tutto ha inizio quando gli aspiranti cuochi entrano nella Masterclass, dove ad attenderli vi è una sorpresa. Oltre alle sette Mistery Box di fronte a Kateryna Gryniukh e agli altri concorrenti vi è un’altra scatola misteriosa gigante che una volta sollevata mostra la presenza di sette chef stranieri. A questo punto parte la distribuzione secondo cui ognuno degli chef stranieri affiancherà un concorrente, a Kateryna tocca lo chef che viene dallo Yemen. Gli chef stranieri fanno la spesa e dopo aver presentato i piatti si mettono all’opera insieme ai concorrenti. Tra i tre migliori vi è proprio Kateryna e il suo piatto yemenita che proprio per rispettare la tradizione della pietanza lo assaggia prendendolo con le mani. Buono anche il piatto somalo di Antonio e del piatto afgano di Denise. Alla toscana la vittoria nella Mistery Box.

KATERYNA GRYNIUKH CON FATICA RIESCE A GUADAGNARE LA BALCONATA

Al via l’Invention Test che consiste nel cucinare un piatto vegetariano della chef Antonia Klugmann ed ossia i raviolini arrostiti alla cicoria selvatica. Solo la vincitrice della Mistery Box, Denise ha le informazioni necessarie e la ricetta per la preparazione. Agli altri toccherà andare un po' a braccio, cosa che non aiuta molto Kateryna Gryniukh che finisce con lo sbagliare nettamente il piatto. Per lei spazio tra i tre peggiori dell’Invention insieme quindi ad Antonino e ad Alberto. Alla fine toccherà al macellaio messinese lasciare il grembiule. L’ultimo test coinvolge proprio Kateryna insieme a Denise, Alberto, Simone e Marianna. Ogni concorrente sceglie il piatto nascosto sotto la cloche e ne conosce il tempo di preparazione e la difficoltà ma non sa esattamente quale sia. Dopo che Denise riesce a salvarsi tocca a Kateryna. L’aspirante cuoca riesce per fortuna a guadagnare la balconata nonostante si sia dimenticata qualche ingrediente. Appuntamento quindi a questa sera con una nuova e appassionante sfida.

