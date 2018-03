Kate Middleton, incinta per la terza volta / La gravidanza: “William è in fase rifiuto!”, seconda femminuccia?

Kate Middleton, la terza gravidanza: “William è in fase rifiuto!”, arriva la seconda femminuccia? I tabloid dicono di sì per via della forma del suo pancione, le news.

Kate Middleton

La Royal family apparentemente sembra un sogno. Perfetti, ricchi, felici. Ecco perchè la stampa inglese ha soprannominato "fab four" le coppie formate dai principi William e Harry d’Inghilterra con le rispettive compagne di vita, Kate Middleton e Meghan Markle. Dopo lo scorso Natale è ufficialmente arrivata anche la seconda uscita pubblica per prendere parte al First Annual Royal Foundation Forum, un evento creato per sottolineare le attività della The Royal Foundation, creata nel 2011 dai due rampolli di casa Windsor. "Quando lavoriamo insieme siamo più grandi della somma delle nostre parti", ha affermato William. La stampa invece, ha immortalato anche dei momenti di ilarità tra i quattro, a testimonianza dell'ottimo feeling che - è il caso di dirlo - regna sovrano. Nel frattempo la duchessa di Cambridge, nonostante la terza gravidanza ha proseguito i suoi incontri ufficiali, prima visitando il Royal College di Londra e poi si è spostata al St. Thomas' Hospital per il lancio della campagna Nursing Now.

Kate Middleton aspetta una femminuccia? Gli indizi

Kate Middleton quindi, nonostante la gravidanza, continua serenamente a rispettare gli impegni, consultando la sua fitta agenda. Secondo ciò che riporta People, interrogata da uno dei presenti, la duchessa avrebbe confidato che William è nella fase rifiuto, questo - naturalmente - in riferimento al bebè in arrivo. Durante questi incontri pubblici, la moglie del Principe indossava un abito blu con soprabito abbinato di Kate Seraphine, marchio di abiti premaman molto fashion e in voga. Il terzo bebè arriverà ufficialmente ad aprile e secondo i tabloid inglesi, proprio il pancione di Kate potrebbe rivelare il sesso del nascituro. Ecco perchè, si parla di una sorellina per George e Charlotte, per via della rotondità della pancia, molto simile anche quando aspettava la secondogenita. Tra le numerose persone presenti all'incontro c'era anche Jacqueline Dunkley-Bent, una delle ostetriche che ha fatto nascere proprio la piccola Charlotte.

