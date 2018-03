Katia Ricciarelli a Matrix/ Monologo di Oriana Fallaci, "In Italia non c'è posto per il fottuto chador!"

Katia Ricciarelli a Matrix Prime, la soprano protagonista con un monologo di Oriana Fallaci da "La rabbia e l'orgoglio": "L'Italia non gliela regalo".

Katia Ricciarelli a Matrix Prime

Questa sera, 1 marzo 2018, in onda l’ultima puntata settimanale di Matrix Prime, dedicata allo speciale elezioni politiche 2018 in programma tra tre giorni. Tra i camei proposti dal programma di Nicola Porro, uno dei più toccanti è stato quello di Katia Ricciarelli, nota soprano e attrice di Rovigo. L'ex moglie di Pippo Baudo si è esibita in un bellissimo monologo tratto da uno dei libri più noti della scrittrice Oriana Fallaci, ovvero "La rabbia e l'orgoglio". La Fallaci nel corso degli ultimi anni di vita ha sempre preso posizione dure nei confronti dell'Islam in seguito agli attentati dell'11 settembre 2001 a New York, città dove viveva. Nel libro in questione, Oriana Fallaci parla di un processo di decadenza della civiltà occidentale, soprattutto europea, e tra le pagine accusa duramente la classe politica italiana e più in generale occidentale, gli intellettuali e anche la Chiesa cattolica di alimentare o tollerare tale decadenza. Una delle frasi più note è: "Io l'Italia non gliela regalo".

Katia Ricciarelli ha interpretato un breve estratto dal libro di Oriana Fallaci, che ha avuto un successo incredibile sia in Italia che a livello internazionale. Ecco uno stralcio: "Io non vado a rizzare tende alla Mecca. Io non vado a cantar Paternostri e Avemarie dinanzi alla tomba di Maometto. Io non vado a fare pipì sui marmi delle loro moschee, non vado a fare la cacca ai piedi dei loro minareti. Quando mi trovo nei loro paesi non dimentico mai d' essere un' ospite e una straniera. Sto attenta a non offenderli con abiti o gesti o comportamenti che per noi sono normali e per loro inammissibili. Li tratto con doveroso rispetto, doverosa cortesia, mi scuso se per sbadatezza o ignoranza infrango qualche loro regola o superstizione". E ancora più duramente: "Sto dicendoti che, proprio perché è definita da molti secoli e molto precisa, la nostra identità culturale non può sopportare un'ondata migratoria composta da persone che in un modo o nell' altro vogliono cambiare il nostro sistema di vita. I nostri valori. Sto dicendoti che da noi non c'è posto per i muezzin, per i minareti, per i falsi astemi, per il loro fottuto Medioevo, per il loro fottuto chador. E se ci fosse, non glielo darei. Perché equivarrebbe a buttar via Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, il Rinascimento, il Risorgimento, la libertà che ci siamo bene o male conquistati, la nostra Patria. Significherebbe regalargli l'Italia. E io l'Italia non gliela regalo".

