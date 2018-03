LA GRANDE STORIA/ Anticipazioni 1° marzo: il nazismo secondo lo storico tedesco Norman Ohler

La grande storia, anticipazioni 1° marzo: il nazismo e il rapporto tra Hitler e Churchill secondo lo storico tedesco Norman Ohler nella puntata di oggi, giovedì 1° marzo.

01 marzo 2018 Stella Dibenedetto

La Grande Storia torna in onda oggi, giovedì 1° marzo, alle 21.15, su Raitre. Il programma della televisione di stato dedicato agli eventi della storia più importanti e che hanno lasciato un segno indelebile sull’umanità, nell’appuntamento odierno, torna ad occuparsi del nazismo. La puntata potrà essere seguita sia in diretta su Raitre che in streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione. Dal giorno successivo, poi, attraverso il servizio Raiplay, sarà possibile guardare anche la replica della puntata. La prima puntata della nuova edizione de La Grande Storia dedicata al primo sbarco sulla Luna e al Terzo Reich ha incollato davanti ai teleschermi 831.000 spettatori pari ad uno share del 3.2%. Ascolti nella media del programma che, per lo più, continua ad appassionare solo gli amanti del genere. Andrà meglio con la puntata di questa sera?

LA GRANDE STORIA, ANTICIPAZIONI 1° MARZO

Nella nuova puntata de La Grande Storia verranno svelati alcuni dettagli del nazismo messi in luce dallo storico tedesco Norman Ohler che si è occupato soprattutto dello scontro tra Hitler e Churchill. Si comincia con La Svastica e la droga di Rosanna Lo Santo. La Germania, negli anni ’20, diventa il primo paese produttore di cocaina e morfina. La droga diventa uno strumento politico e militare nel 1938 quando un’azienda farmaceutica tedesca, la Temmler, inizia la produzione massiccia di Pervitin, una droga che elimina la stanchezza e aumenta le prestazioni fisiche. Si continua, poi, con lo scontro tra Hitler e Churchill. Il racconto parte dal 10 maggio 1940, giorno in cui Hitler attacca Belgio, Olanda e Francia mentre Churchill viene nominato da Giorgio VI Primo Ministro. Vengono così raccontati cinque anni di guerra mettendo in luce le diverse personalità dei due uomini che hanno deciso le sorti della Seconda Guerra Mondiale.

