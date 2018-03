LA MASCHERA DI FERRO/ Su TV8 il film con Leonardo DiCaprio (oggi, 1 marzo 2017)

La maschera di ferro, il film in onda su TV8 oggi, giovedì 1 febbraio 2018. Nel cast: Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons e John Malkovich, alla regia Randall Wallace. Il dettaglio.

01 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su TV8

NEL CAST LEONARDO DICAPRIO

Il film La maschera di ferro va in onda su TV8 oggi, giovedì 1 marzo 2018, alle ore 21.30. Una pellicola storica del 1998 che è stata diretta da Randall Wallace (Braveheart - Cuore impavido, We were soldiers - Fino all'ultimo uomo, Il paradiso per davvero) e interpretata da Leonardo DiCaprio (Titanic, Revenant - Redivivo, The wolf of Wall Street), Jeremy Irons (Justice League, Assassin's creed, la serie tv I Borgia), John Malkovich (Le relazioni pericolose, Nel centro del mirino, Burn after reading - A prova di spia) e Gerard Depardieu (Cyrano de Bergerac, Vidoq, la saga cinematografica di Asterix & Obelix). La trama del film è molto liberamente tratta dal romanzo Il visconte di Bragelonne di Alexandre Dumas, a sua volta ispirata ad una storia vera. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA MASCHERA DI FERRO, LA TRAMA DEL FILM

Francia, 1662. Luigi XIV (Leonardo DiCaprio) sperpera il denaro pubblico in continue guerre, mentre il popolo muore di fame. Al servizio del sovrano è rimasto il fedele D'Artagnan (Gabriel Byrne), mentre i tre moschettieri (Depardieu, Malkovich e Irons) si sono separati e ora vivono ognuno per conto proprio. Durante una festa a corte Luigi conosce Christine (Judith Godreche), fidanzata di Raoul (Peter Sarsgaard), figlio di Athos (John Malkovich). Il re si innamora della ragazza e tenta di sedurla. Per avere campo libero con lei fa sì che Raoul venga arruolato e assegnato ad una guerra lontana, dove muore al fronte. Tutti i moschettieri, per ragioni diverse, odiano il sovrano, così decidono di sostituirlo con un suo gemello identico, Filippo. Quest'ultimo, è custodito in una fortezza su un'isoletta lontana e per evitare di mostrare il volto, imprigionato in una maschera di ferro. D'Artagnan, ancora fedele al re, decide di non partecipare al complotto, ma quando decide di denunciare i 3 amici questi sono ormai scomparsi. Filippo viene liberato facilmente, ma quando lo interrogano i moschettieri scoprono che il ragazzo ignora completamente chi sia. E' sempre vissuto in una tenuta di campagna, lontano da tutto e tutti, finchè non è stato mascherato ed imprigionato. Filippo non conosce neppure la ragione del trattamento che gli è stato riservato. Quando i moschettieri gli propongono di rendere il posto del re, nonostante la sua indole pacifica Filippo accetta, convinto di poter governare in modo migliore e più giusto del suo crudele gemello.

© Riproduzione Riservata.