La ventriloqua di Avanti un altro/ Chi è Luana D'Esposito del quiz di Canale 5 con Paolo Bonolis

Luana D'Esposito, la ventriloqua di Avanti un altro, è una ballerina, coreografa, istruttrice di danza e fitness, showgirl, modella curvy, fotomodella e animatrice

01 marzo 2018 Sebastiano Cascone

Luana D'Esposito è la ventriloqua di Avanti un altro, entrata, quest'anno, a far parte del salottino sotto l'attenta supervisione di Miss Claudia Ruggeri. Come si legge sul suo profilo Instagram ufficiale, la 31enne è una ballerina, insegnante di danza e istruttrice fitness, fotomodella e modella curvy, animatrice e showgirl. All'interno del programma di Paolo Bonolis, la ragazza pone delle domande "parlando sotto un'altra forma". Muovendo il fondoschiena, senza farsi distrarre, il concorrente deve indovinare la parola misteriosa, per non rischiare di uscire dal gioco. Si è da subito integrata con il resto del cast del quiz di Canale 5 come testimoniano i diversi scatti ed i video con Er Faina o Francesco Nozzolino, Mister XXXL: "Con il mio patatone , ti voglio tanto bene!! Sei speciale @francescosaverionozzolino". Non è la sua prima partecipazione in tv perché, nel 2013, è apparsa ad Italia's Got Talent come concorrente, mostrando il suo talento nella danza del ventre e convincendo la giuria.

MISS CLAUDIA "COMANDA" IL SALOTTINO

Claudia Ruggeri è nata a Roma nel 22/10/1983 ed è diplomata in ragioneria. All'età di 16 anni si avvicina al mondo dello spettacolo diplomandosi al corso di portamento presso l'agenzia John Casablancas a Roma. Partecipa a vari concorsi di bellezza, il più importante "Miss Europa" detenendo la fascia "'Miss fotogenia Lazio". Lavora come fotomodella posando per diversi cataloghi. Il primo programma televisivo a 18 anni, a "Chiambretti c'é". Lavora come modella nello spot televisivo per la Toyota Yaris. Debutta al cinema nel film "L'amore e' eterno finché dura" con Carlo Verdone. Arriva in semifinale alle selezioni di "Veline" condotto da Teo Mammucari. Nel 2004 partecipa all'edizione di "Domenica In" di Paolo Bonolis. Collabora come attrice per i fotoromanzi di Grand Hotel. Nel 2009 e 2010 partecipa alle candid camera in "Chi ha incastrato Peter Pan?" interpretando il ruolo della segretaria di Paolo Bonolis. Nel 2010 è modella e ballerina nel cast di "Ciao Darwin 6 La Regressione". A partire dalla prima edizione di "Avanti un Altro!" fino alla quarta, interpreta il ruolo della Supplente. “Mi presento come una persona educata, ma di fronte a una risposta sbagliata divento coatta. Per questo Bonolis mi chiama “la bipolare”. Nella quinta edizione del programma invece, il suo personaggio ha un’evoluzione e diventa “La Poliziotta”, conservando però le peculiarità caratteriali del precedente personaggio. Per questa sesta edizione infine, è “Miss Claudia” ed avrà il compito di coordinare e “capitanare” i personaggi del “Salottino” che via, via si avvicenderanno nella varie puntate.

