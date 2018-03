Lorenzo Guerrieri/ Il compagno di Barbara Berlusconi papà per la seconda volta: parola d'ordine "riservatezza!

Lorenzo Guerrieri, chi è il compagno di Barbara Berlusconi? Il 29enne è oggi diventato papà per la seconda volta di un maschietto, Francesco Amos.

01 marzo 2018 Anna Montesano

Barbara Berlusconi e Lorenzo Guerrieri (Chi)

Lorenzo Guerrieri è diventato papà per la seconda volta. La campagna Barbara Berlusconi ha dato alla luce Francesco Amos, loro secondo figlio ma quarto per la figlia dell'ex premier, che ha avuto altri due maschietti dall'ex compagno Giorgio Valaguzza. Una grande gioia per Lorenzo, che il pubblico non conosce quanto la sua fidanzata in quanto da sempre si è mostrato un ragazzo molto riservato. Ricordiamo a chi non lo sapesse che Lorenzo, 29 anni, non appartiene al mondo dello spettacolo e non è quindi un volto noto del piccolo schermo. Pare infatti che l'incontro con Barbara sia avvenuto nell'enoteca dove il giovane lavorava e dove ogni tanto Barbara andava a bere qualcosa con gli amici. Un colpo di fulmine quello con la presidente di Fondazione Milan e primogenita di Silvio e Veronica Lario.

FRANCESCO GUERRIERI, DOPO LEONE ARRIVA FRANCESCO AMOS!

Lorenzo Guerrieri non ama essere sotto i riflettori anche se non ne sente la "pesantezza". In un'intervista di qualche tempo fa, quando si scoprì della sua relazione con Barbara Berlusconi e veniva quindi tampinato dai paparazzi, Lorenzo dichiarò: "Fuori dal locale dove lavoro ormai ci sono sei, sette fotografi ogni sera. Ma non mi danno fastidio. Io finisco di lavorare e torno a casa, loro mi seguono. Immagino faccia parte del gioco". Giochi ai quali ormai Guerrieri si è abituato e che sono parte della sua routine. Un giorno di grandissima gioia per l'ex studente in Economia, che da oggi tiene tra le braccia suo figlio, secondo nato dopo il primogenito Leone, nato il 14 novembre 2016.

