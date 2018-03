Masterchef Italia 7/ Anticipazioni e diretta semifinale: prova in esterna in montagna, chi sarà eliminato?

Masterchef Italia 7, anticipazioni e diretta semifinale: una mistery box particolare, un invention test tradizionale e una prova in esterna in montagna sono le prove di oggi, 1° marzo.

01 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Masterchef Italia 7

Masterchef Italia 7 si avvia verso il gran finale. Oggi, giovedì 1° marzo, alle 21.15 su Sky Uno, andrà in onda la tanto, attesa semifinale che decreterà i nomi dei finalisti che, la prossima settimana, si contenderanno il titolo di Masterchef Italia 2018. Sono cinque i concorrenti che cercheranno anche di superare lo scoglio della semifinale. Si tratta di Alberto, Davide, Denise, Simone e Kateryna. A giudicarli, come ogni settimana, ci saranno i giudici Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Antonia Klugmann. Per conquistare la fiducia dei giudici, i cinque semifinalisti dovranno tirare fuori gli artigli non commettendo neanche il più piccolo errore. Nel corso della serata, infatti, saranno diverse le prove che metteranno in difficoltà i concorrenti: chi riuscirà a conquistare senza problemi la finale?

MASTERCHEF ITALIA 7, LA MISTERY BOX

La prima prova della semifinale di Masterchef Italia 7 sarà la Mistery Box. I cinque semifinalisti si ritroveranno davanti dieci ingredienti “scoperti” ovvero spaghetti, coda di rospo, funghi shiitake, pane al nero di seppia, uova di quaglia, quaglia gigante, tartufi di mare, zucchine con fiore, patate e lardo di montagna e una serie di strumenti inusuali per la cucina come un flauto, un elmetto di sicurezza, una caffettiera, una tavolozza, una lampadina, una corda, un acquario, una pietra, un campanello, del filo spinato, una maschera da sub, dei mattoncini colorati, un mattone, una cazzuola, un pezzo di pavimento antiscivolo, dei rami, una griglia, uno specchietto e una ciambella gonfiabile con cui dovranno dare vita ad un impiattamento maestoso. L’obiettivo della Mistery Box, dunque, sarà colpire i giudici non solo con il gusto del piatto che prepareranno ma anche con la presentazione.

L’INVENTION TEST E LA PROVA IN ESTERNA

La semifinale di Masterchef Italia 7, poi, continuerà con l’Invention Test. I cinque semifinalisti dovranno misurarsi con alcuni piatti della tradizione ovvero la cassoeula, la genovese, la ribollita, il brasato e la coda alla vaccinara. L’obiettivo dei cuochi amatoriali sarà quello di restare fedeli alla tradizione, utilizzando, però, un pizzico di fantasia e originalità. La prova in esterna, invece, si svolgerà in Svizzera, precisamente nella città di Fürstenau, la più piccola al mondo dove cucineranno nella cucina del ristorante tre stelle Michelin – lo Schauenstein Schloss Hotel: ad affiancarli ci sarà il padrone di casa che veglierà sulla preparazione di tre ricette stellate. Il compito dei cuochi amatoriali sarà quello di conquistare il palato dei clienti e dei giudici. Chi riuscirà a superare senza problemi tutte le difficili prove previste conquistando un posto in finale?

