Matrix Prime/ Anticipazioni: Silvio Berlusconi ospite di Nicola Porro in vista delle elezioni (1 marzo)

Matrix Prime, anticipazioni di giovedì 1 marzo: nella prima serata della rete ammiraglia di Casa Mediaset, Nicola Porro si confronterà con Silvio Berlusconi, le ultime.

01 marzo 2018 Valentina Gambino

Matrix Prime

Domenica 4 marzo è ormai dietro l’angolo ecco perché, la politica è stata piazzata nella prima serata anche dalla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Dopo Matteo Renzi e Luigi Di Maio, “Matrix Prime” con Nicola Porro chiude la terzetta ospitando Silvio Berlusconi. Il conduttore affiancato in studio da Greta Mauro, farà un approfondimento che prevede anche stasera una nuova intervista per poi ritornare in onda nella seconda serata, come di consueto. In studio ci saranno anche giornalisti e altri protagonisti della campagna elettorale, tra cui Pietro Grasso, Beatrice Lorenzin, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Non ci saranno confronti diretti, poiché gli ospiti interverranno uno alla volta. Berlusconi, in una recente lunga intervista concessa a Panorama ha confessato: "Capisco il malcontento degli italiani verso questa politica, anzi lo condivido, ma chiedo il voto proprio per voltare pagina e cambiare l’Italia". Poi ha commentato il suo rientro in scena: "Sono sopravvissuto a una caccia all’uomo senza precedenti ma sono ancora qui perché tanta gente mi dà fiducia e perché voglio bene al mio Paese".

Matrix Prime, Silvio Berlusconi: le ultime dichiarazioni

Successivamente Berlusconi, intervistato da Panorama ha parlato anche della Flat tax, delle pensioni minime, della lotta alla burocrazia, delle occasioni sprecate da Renzi, degli alleati che lo hanno tradito negli anni attaccando anche il movimento fondato da Beppe Grillo. "Soltanto noi di centrodestra possiamo essere un argine, il voto al Pd è un voto sprecato se si vuol fermare i Cinque stelle e far ripartire il Paese.

La delusione della gente per la qualità della politica italiana è comprensibile, ma servono competenza e serietà per raddrizzare questo nostro Paese, non lo si può consegnare a una setta di nullafacenti", ha confessato. Proprio ieri il Cavaliere ha avuto modo di parlare di politica anche tramite le pagine del settimanale “Chi”: “Ai miei nipoti dico che, quando saranno grandi, capiranno che lo sto facendo per loro e per i tanti bambini e ragazzi italiani come loro, ai quali voglio lasciare un Paese migliore”. Poi Silvio Berlusconi si è voluto esporre anche nei confronti dei figli, parlando della propria attività politica. “Ho la fortuna di avere cinque figli davvero bravi. Hanno provato a convincermi, ognuno con i propri argomenti, a non tornare in campo, ma, come vedete, non hanno avuto successo. Ora si sono rassegnati e mi stanno sempre vicini con il loro affetto”. Stasera nella prima serata di Canale 5, la sua ultima ospitata TV a Matrix Prime prima delle elezioni.

© Riproduzione Riservata.