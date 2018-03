NECROPOLIS - LA CITTA' DEI MORTI/ Su Italia 1 il film con Perdita Weeks (oggi, 1 marzo 2018)

Necropolis - La città dei morti, il film in onda su Italia 1 oggi, givedì 1 marzo 2018. Nel cast: Perdita Weeks, Ben Feldman e Edwin Hodge, alla regia John Erick Dowdle. Il dettaglio.

01 marzo 2018 Cinzia Costa

il film horror in prima serata su Italia 1

NEL CAST ANCHE BEN FELDMAN

Necropolis - La città dei morti, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 1 marzo 2018 alle ore 23.00. Una pellicola horror che è stata diretta nel 2014 dal regista americano John Erick Dowdle che ne ha curato anche la sceneggiatura assieme a Drew Dowdle. Nel cast di attori principali, figurano Perdita Weeks, Ben Feldman, Edwin Hodge, François Civil, Marion Lambert e Ali Marhyar. La terrificante storia horror narrata nel film, ha inizio con la spedizione di Scarlett, una giovane ricercatrice intenzionata a riportare alla luce il prezioso e misterioso manufatto noto come pietra filosofale. Il viaggio si rivelerà tutt'altro che semplice. A vestire i panni dell'archeologa è Perdita Weeks, attrice inglese apparsa in film come The Invisible Woman e Spice Girl o in serie televisive come Penny Dreadful e The Muskeeters. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

NECROPOLIS - LA CITTA' DEI MORTI, LA TRAMA DEL FILM HORROR

Scarlett vuole a tutti i costi seguire le orme di suo padre, noto archeologo americano ormai scomparso molto tempo fa. La giovane donna intende infatti dare il via ad una entusiasmante spedizione per trovare la leggendaria pietra filosofale, un misterioso manufatto che riuscirebbe a trasformare qualsiasi cosa si tocchi in oro. Decisa più che mai a raggiungere il suo scopo, Scarlett parte assieme ad un team di esperti prima in Iraq e poi a Parigi, nella Necropoli sotterranea della capitale francese. La spedizione, però, si rivela ben presto un vero e proprio incubo con i membri della squadra che iniziano inesorabilmente a morire sotto gli attacchi di esseri infernali ed entità demoniache. Come Scarlett ben presto capirà, l'unica via per ritrovare la salvezza ed uscire indenni dalla necropoli parigini è quella di affrontare a muso duro tutte le entità, che rappresentano semplicemente le loro paure più profonde.

© Riproduzione Riservata.