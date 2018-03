Nancy Brilli e Roy De Vita di nuovo insieme/ Per la cena di compleanno di Francesco. E' nata un'amicizia?

Nancy Brilli e Roy De Vita a cena assieme dopo la rottura dello scorso settembre. I due ex fidanzati si sono ritrovati in occasione della festa dei 18 anni del figlio Francesco

01 marzo 2018 Sebastiano Cascone

Il settimanale Novella 2000, in edicola questa settimana, ha pizzicato Nancy Brilli in compagnia dell'ex fidanzato Roy De Vita (con cui è stato assieme 15 anni) in occasione della cena per i 18 anni di Francesco (il ragazzo che l'attrice ha avuto dal matrimonio con Luca Manfredi). Il figlio di Roy ed il festeggiato sono legatissimi, cresciuti quasi come due fratelli e, per una volta, hanno riuniti i genitori per trascorrere una serata spensierata. Il chirurgo plastico, al termine della cena, ha accompagnato l'ex compagna, senza, però, scendere dall'auto, forse, per non urtare la sensibilità delle nuove frequentanti. Roy, infatti, è uscito allo scoperto accanto a Raffaella Leone, figlia del noto regista Sergio, e amministratore delegato della Leone Film Group. Ha 55 anni, separata ed è mamma di due ragazzi. Recentemente, invece, la Brilli ha smetito l'affettuosa amicizia con Pupi D'Angieri, l'ambasciatore del Belize considerato, dalla rivista Forbes, tra i 600 uomini più ricchi del mondo.

LA ROTTURA TRA ROY E NANCY DOPO 15 ANNI

Nancy Brilli sembra, al momento, non essere ancora riuscita a cancellare i 15 anni di vita assieme a Roy De Vita come già raccontato lo scorso settembre ad Oggi proprio in occasione della rottura: "Roy e io abbiamo fatto un reset. Lui è andato a vivere per conto suo, io sto cercando casa. Ci sentiamo, ci vediamo, ci vogliamo bene, ma al momento è così". Il matrimonio mancato sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, il principale motivo per cui la coppia si sarebbe detto addio dopo tanti anni di convivenza: "È uno dei motivi, ma non è nemmeno la verità. C’è stata una trasformazione del sentimento reciproco, della vita. I contadini, quando un campo ha dato tanto, lo mettono a maggese in modo che possa tornare produttivo. Ecco, io sto a maggese. Sono single, serena e pure di buonumore". Come tutte le donne, l'attrice si è voluta prendere del tempo per metabolizzare il 'lutto' e aprirsi al mondo sotto una nuova luce: "È davvero troppo presto per pensare a una nuova relazione. Non sono ancora passata oltre. Per un po’ mi dedicherò a non avere responsabilità. Mi sono preoccupata per troppi anni di essere affidabile, di fare la brava. Voglio stare senza pensieri".

AMICI DOPO UN GRANDE AMORE

Nancy Brilli, in una delle rare uscite pubbliche, in tv, a Domenica In, ha parlato del tipo di rapporto instaurato con Roy De Vita dopo la separazione soprattutto per il bene dei due figli: "Sono una persona in continuo cambiamento e se le strade non vanno di pari passo, prendono inevitabilmente direzioni diverse. Magari sono anche intollerante, altrimenti un uomo me lo sarei tenuto. Quello che mi preme, però, è mantenere un buon rapporto. Anche con Roy... non stiamo più insieme ma i nostri figli sono fratelli, si vedono in continuazione. E Roy stesso mi ha chiesto suggerimenti per arredare la sua nuova casa" ha confidato, qualche settimana fa, a Cristina Parodi. Pochi giorni fa, a Quotidiano.net, l'attrice è fortemente convinta che con l'ex fidanzato non ci possa essere un ritorno di fiamma e che, ad oggi, voglia solamente prendersi del tempo come donna e mamma, coccolata dall'amore per il figlio Francesco: "Senza ripensamenti. È stato faticoso uscirne: e non sono ancora passata oltre. Mi sono detta di non passare da una storia all’altra. Mi sono data un po’ di tempo per me".

