OLD BOY/ Su Rete 4 il film con Choi Min Sik e Yu Ji-Tae (oggi, 1 marzo 2018)

Old boy, il film in onda su Rete 4 oggi, gioedì 1 marzo 2018. Nel cast: Choi Min Sik, Yu Ji-Tae e Kang Hye-Jeong, alla regia Park Chan-Wook. La trama del film nel dettaglio.

01 marzo 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Rete 4

NEL CAST ANCHE SAMUEL L. JACKSON

Old boy, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 1 marzo 2018 alle ore 23,55. Una pellicola drammatica che vede un cast d'eccezione capitanato da Josh Brolin, la trama è interamente ispirata alla pellicla omonima del 2003 che ha potuto contare sulla regia di Park Chan-Wook, regista coreano che a sua volta aveva tratto spunto da un manga. A dirigere questo film straordinario, osannato da pubblico e critica internazionale, è stato un grande del cinema a stelle e strisce come Spike Lee, che tra l'altro figura anche nel cast di produttori della pellicola assieme a Mark Protosevich. Quest'ultimo si è anche occupato di redigere la sceneggiatura. Le differenze tra il film diretto nel 2003 da e quello che vede protagonista Josh Brolin sono molte ed estremamente significative. Altro grande nome presente nel cast di Oldboy è senza dubbio Samul L. Jackson. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

OLD BOY, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

La trama del film racconta l'incubo vissuto dal protagonista Joe Doucett, un uomo all'apparenza normale e senza scheletri nell'armadio. Joe viene improvvisamente strappato alla sua vita di tutti giorni e rinchiuso all'interno di un angusto appartamento dove rimarrà suo malgrado per circa 20 anni. Isolato dal resto del mondo ed incapace di comprendere il vero motivo della sua insensata reclusione, l'uomo non si da pace e non riesce ad immaginare chi possa aver architettato un simile piano così codardo e spietato nei suoi confronti. Così, come venne rapito vent'anni prima, senza preavviso e spiegazioni, Joe viene rilasciato. La sua vita è ormai completamente distrutta e non avendo più alcuno scopo reale da perseguire, concentra il resto dei suoi giorni sulla ricerca della verità legata alla prigionia forzata di cui è stato vittima. Ben presto scoprirà che tutto ciò che credeva reale nella sua vita era in realtà un vero e proprio bluff.

