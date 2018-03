Ornella Vanoni a L’Intervista/ L'amore per Gino Paoli, la musica e l'aborto: "Un mare di emozioni"

Ornella Vanoni è la nuova ospite de L'Intervista di Maurizio Costanzo in onda nella seconda serata della rete ammiraglia di Casa Mediaset, ecco le sue dichiarazioni.

01 marzo 2018 - agg. 01 marzo 2018, 11.44 Valentina Gambino

Ornella Vanoni, L'intervista

A rilanciare L'Intervista di Maurizio Costanzo ad Ornella Vanoni oggi è il giornalista Gabriele Parpiglia, sempre più "implicato" nei programmi di Maria De Filippi e consorte. La puntata di questa sera avrà come ospite proprio una delle dee della musica italiana, Ornella Vanoni, che ha rilanciato la sua carriera (come se ne avesse bisogno) proprio all'ultimo Festival di Sanremo. Proprio dal palco dell'Ariston la cantante ha ribadito il fatto che lei c'è, c'è ancora, nonostante l'età, e non solo nel fisico e nella mente ma anche nella sua straordinaria voce, un marchio di fabbrica riconoscibilissimo che difficilmente si trova in un altro artista. Questo l'ha resa grande. La sua sensibilità, la sua vita e i momenti più importanti questa sera si arricchiranno di nuovi dettagli dando vita ad un'intervista unica nel suo genere. Lo stesso Gabriele Parpiglia, pubblicando la foto che potete vedere qui, scrive: "#lintervista domani una generazione senza fine ?????? #mauriziocostanzo incontra #ornellavanoni#canale5 seconda serata #interview Un mare di emozioni assurdo. Fidatevi". Chi avrà il coraggio di perdersi una puntata che finirà negli annali della televisione e della musica? (Hedda Hopper)

La rinastica al Festival di Sanremo targato Baglioni

Dopo il grande successo al Festival di Sanremo, Ornella Vanoni arriva da Maurizio Costanzo per una intima conversazione proprio nel programma della seconda serata Mediaset "L'intervista". Anche in questo caso, il presentatore sarà in grado come sempre, di fare aprire il personaggio di turno, evidenziando pregi e difetti caratteriali oltre che particolari della vita e carriera, con un occhio di riguardo agli amori ed anche agli accadimenti che hanno avuto il compito di cambiare certi aspetti della persona intervistata. Ornella Vanoni stasera, con la solita ironia che la contraddistingue, avrà il compito di regalare al pubblico uno spaccato televisivo davvero interessante, raccontandosi a tutto tondo e menzionando anche l'ultimo successo in televisione con il Festival della musica italiana in coppia con Bungaro e Pacifico e la splendida "Imparare ad amarsi". In merito alla sua mancata vittoria, recentemente intervistata da Vanity Fair ha dichiarato: "Se ti attacchi all’idea di vincere e poi non accade, rimani malissimo. Come le dicevo, conta soltanto l’emozione. Se non ce l’hai è meglio tu stia a casa".

Ornella Vanoni, tutte le collaborazioni storiche

Questa sera, giovedì 1 marzo 2018, nella seconda serata dell’ammiraglia di Casa Mediaset, Maurizio Costanzo ospiterà Ornella Vanoni, durante la nuova puntata de L’Intervista. La scorsa settimana, il giornalista romano ha ospitato Michelle Hunziker, reduce dal Festival di Sanremo e grande “prezzemolina” del momento, ospite in moltissime trasmissioni TV. Dopo il grande successo di pubblico dello scorso appuntamento, questa sera si confiderà la signora della canzone italiana ripercorrendo la sua vita. La cantante è stata sposata con Lucio Ardenzi, nome d’arte di Lucio Minunni, che è stato un cantante, attore e imprenditore italiano, dal 1960 fino al 1972. Madre di un figlio Cristiano Ardenzi nato nel 1962. La Vanoni nella seconda serata di Canale 5, racconterà una parte della sua vita privata a molti sconosciuta oltre ai suoi successi nel mondo della musica. 83 anni vissuti da sempre con passione ed energia che ci hanno regalato le più belle canzoni italiane della storia musicale del nostro paese.

Ornella Vanoni, carriera a amori

Ornella Vanoni, ripercorrerà carriera e amori con un occhio di riguardo per Gino Paoli, straordinario artista, grande amico ma soprattutto ex amore indimenticabile. “Lui è un gatto. Non so...non lo vedevo per tre giorni, poi scendevo ed era seduto sui gradini del portone”, ha confessato lei, parlando anche della gravidanza interrotta: “L'ho perso...il suo primo figlio era il mio...ma poi l'ho perso...”. Prima di Paoli, un altro dolore dello stesso tipo e l’aborto molto giovane: “Non è che io ho deciso, io stavo con questo ragazzo svizzero [...] sono rimasta incinta e lui il bambino non lo voleva... io ero molto insicura [...] e ho abortito ma non avrei voluto farlo”. Tornando a Paoli, ha detto la sua anche sul tentativo di suicidio: “Non ho pensato a niente perché non ne sapevo esattamente i motivi...mi ricordo che sono andata a trovarlo di notte [...] lui era pieno di ossigeno...sono entrata e lui continuava a ridere...mi guardava e mi tirava i capelli...”.

La Vanoni, per quanto riguarda la musica, nel corso della sua carriera ha collaborato anche con altri numerosi volti della musica, tra cui: Mina, Pino Daniele, Claudio Baglioni, Lucio Dalla, Vinicius De Moraes, Ivano Fossati, Toquinho, Eros Ramazzotti, Mario Lavezzi, Lorenzo Jovanotti, Carmen Consoli, George Benson, Herbie Hancock, Gerry Mulligan, il maestro della tromba Paolo Fresu e Peppe Servillo. In questo periodo si trova ancora nelle prime cinque posizioni di iTunes e Amazon con il suo ultimo singolo sanremese che gli ha anche regalato una quinta posizione e il Premio Sergio Endrigo. Attualmente la Vanoni è fuori anche con un triplo album dallo stesso titolo del suo singolo che al suo interno contiene oltre che duetti, anche tutto il repertorio dagli anni novanta e tutte le storiche canzoni.

