PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 1 marzo 2018: Gemelli in calo, Sagittario arrabbiato e gli altri segni?

Oroscopo di Paolo Fox, oggi 1 marzo 2018. Previsioni: Sagittario ormai da troppo tempo arrabbiato. Gemelli in calo, Cancro giornata positiva e gli altri segni?

01 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 1 MARZO 2018

Ora voltiamo pagina e andiamo a vedere da vicino l'oroscopo di Paolo Fox segno per segno. Partiamo da Capricorno e Sagittario. Capricorno: gli inizi di marzo vedono la necessità di dover affrontare alcune questioni di revisione nella propria attività. In questo momento è possibile che si interromperanno dei legami che potrebbero sembrare importanti ma che si riusciranno a interrompere. Marzo è un mese di riflessione. Attenzione a delle piccole delusioni che possono portare a lunghi momenti di grande insoddisfazione. Sagittario: da tre settimane circa i nati sotto questo segno si sentono un po' arrabbiati. Quindi forse qualcuno ha deciso di allontanarsi dalla vita ordinaria. Attenzione alle polemiche che possono portare a delle discussioni complicate e con difficili vie d'uscita. Tra oggi e domani ci saranno delle situazioni da tenere sotto controllo, attenzione però a trovarsi a prendere delle scelte.

SAGITTARIO ARRABBIATO, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo subito pagina e andiamo a vedere i segni zodiacali che si possono considerare né carne né pesce per quanto riguarda l'oroscopo fatto da Paolo Fox. Il segno del Sagittario ormai da troppo tempo si sente arrabbiato, sono addirittura tre le settimane che stanno regalando insoddisfazione e voglia di voltare pagine. Bisogna fare molta attenzione alle polemiche che non portano da nessuna parte. L'Acquario cerca la libertà e spesso si sente incatenato nelle situazioni anche se si tratta di momenti ordinari. I Pesci accusano oggi una Luna decisamente negativa che pone il tutto in una situazione particolare e difficile da gestire. E' un momento in cui bisogna fare attenzione a gestire gli sforzi e a volte si può essere costretti ad affrontare situazioni particolari nella vita di tutti i giorni. Non ci si deve però abbattere e serve continuare sempre a lottare.

GEMELLI IN CALO, TOP E FLOP

Partiamo dai top e flop per quanto riguarda l'oroscopo di oggi, giovedì 1 marzo 2018, di Paolo Fox ai microfoni dell'emittente radiofonica LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto come ogni giorno la sua rubrica Latte e Stelle. Periodo decisamente positivo per i nati sotto il segno dell'Ariete che vedono svilupparsi in senso positivo le proprie idee. E' un momento in cui si possono mettere a posto delle cose, certo non tutte perché per farlo serve del tempo. Momento di calo per i Gemelli che sono stanchi e devono cercare di trovare tranquillità. Da un po' troppo tempo si dorme male e non si riescono a recuperare energie. E' invece favorito in questo momento il Cancro che non si deve preoccupare se si chiude una porta perché immediatamente si aprirà un portone. Situazioni in evoluzione possono regalare grandi emozioni e soddisfazioni. Presto si potrebbe decidere anche di cambiare percorso, con grande intelligenza nel prendere delle scelte.

© Riproduzione Riservata.