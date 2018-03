POMERIGGIO 5/ Barbara D'Urso torna a parlare del "canna-gate"?

Oggi, giovedì 1 marzo, alle 17.10 su Canale 5 va in onda Pomeriggio 5, condotto da Barbara D'Urso. Non mancherà un ampio spazio dedicato all'Isola dei Famosi.

01 marzo 2018

Barbara D'Urso (Facebook)

Oggi, giovedì 1 marzo, alle 17.10 va in onda un nuovo appuntamento con Pomeriggio 5. Ieri il programma pomeridiano condotto da Barbara D’Urso ha fatto compagnia a 1.969.000 spettatori con il 20.9% di share nella prima parte, a 1.770.000 (17.4%) nella seconda e a 1.875.000 (16.7%) nella terza. In questi giorni la regina del pomeriggio di Canale 5 ha lanciato qualche frecciatina adAlessia Marcuzzi che durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi ha deo: “Mi è stata chiesto una linea soft, altri programmi, invece, non l’hanno fatto”, commentando la sua posizione sul canna-gate. Durante la puntata di ieri di Pomeriggio Cinque, Carmelita ha scoccato la sua freccia: “Io non ho rotto le uova nel paniere a nessuno. Io mi occupo da anni dell’Isola. Ho solo seguito e mandato in onda i documenti diffusi da Striscia la notizia, cosa che faccio da 10 anni, e non vedo perché non dovrei farlo più”.

Botta e risposta sull'Isola dei famosi

Inoltre Barbara D’Urso ha precisato che nel suo studio gli ospiti sono liberi di esprimersi: “Le persone che vengono qui hanno raccontato la loro verità. Evidentemente di fronte a me guardandomi negli occhi hanno voglia di dire delle cose e qui ognuno è libero di dire la propria verità. Non viene né briffato, né costretto, né gli viene detto ‘stai zitto”. Su Twitter cresce l’attesa per la nuova diretta di Pomeriggio 5: “L’unica cosa che mi interessa della neve a Milano è: Barbara va in onda comunque vero? #Pomeriggio5”, ha scritto un utente. Intanto anche Nino Frassica, sulle pagine di 7 del Corriere della Sera, ha parlato di Barbara D’Urso: “Barbara d’Urso? In un’intervista le hanno chiesto: ‘Ha mai visto Frassica in Novella bella?’. Ha risposto di no. Hanno insistito: ‘Guardi che la prende in giro’. Lei ha risposto: ‘Frassica è forte, è un comico’. Barbara d’Urso sa che il dolore fa ascolto. È tornato il cinismo: per fare spettacolo se ne fregano del dolore”.

