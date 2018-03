PUOI BACIARE LO SPOSO/ Video, arriva al cinema il nuovo film di Alessandro Genovesi con Diego Abatantuono

Arriva nei cinema, oggi 1° marzo, "Puoi baciare lo sposo", la nuova commedia di Alessandro Genovesi con Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Cristiano Caccamo e Salvatore Eposito.

01 marzo 2018

Oggi, giovedì 1° marzo, arriva nei cinema “Puoi baciare lo sposo” la nuova commedia di Alessandro Genovesi, dopo “Ma che bella sorpresa” del 2015. I giovani protagonisti sono Cristiano Caccamo, che interpreta Antonio, già visto nelle fortune serie Che Dio ci aiuti e Don Matteo 11, e Salvatore Esposito che lascia i panni del terribile Genny Savastano di Gomorra - La serie per vestire quelli di Paolo. Una decisione combattuta quella di assegnare all’attore napoletano un ruolo così lontano da quello a cui il pubblico è abituato: “Non tutti pensavano che potesse funzionare. La mia intenzione era fare un cast originale, che potesse un po’ stupire, e ovviamente trovare degli attori che fossero credibili nei loro ruoli: il codice recitativo e la messa in scena non dovevano essere quelli della farsa”, ha rivelato il regista intervistato da Best Movie. Antonio e Paolo sono una coppia gay e vivono felicemente a Berlino, “la città più “gaia” che ci sia al momento” ha spiegato Genovesi.

Quando Antonio chiede a Paolo di sposarlo, per i due arriva il momento di affrontare le rispettive famiglie. Partono per l’Italia, destinazione Civita di Bagnoregio, dove vivono i genitori di Antonio: la madre Anna (Monica Guerritore) e il padre Roberto (Diego Abatantuono), sindaco del paese che ha fatto dell’accoglienza e dell’integrazione i punti di forza della sua politica. Con loro arrivano in Italia i due coinquilini: Donato (Dino Abbrescia), in crisi d’identità, e Benedetta (Diana Del Bufalo). Nel cats anche Antonio Catania, nei panni de prete del paese. Anna accetta subito la decisione del figlio di sposare Paolo a patto che vengano rispettate le tradizioni e alcune condizioni: alle nozze dovrà partecipare la futura suocera, bisognerà invitare tutto il paese, dell’organizzazione se ne dovrà occupare il celebre wedding planner Enzo Miccio e dovrà essere Roberto, nel suo ruolo di sindaco, a celebrare l’unione dei due ragazzi. La madre di Paolo, Vincenza (Rosaria D’Urso), parteciperà alle nozze? Roberto sosterrà la scelta di suo figlio? D'altronde, come dice Paolo: “So’ tutti quanti bravi a fare i gay a Berlino”.

