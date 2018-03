Paola Caruso ed Edoardo Cicchinelli/ Baci appassionati per strada: è lui il nuovo amore della Bonas?

Nuovo amore per Paola Cauruso? I baci bollenti con Edoardo Cicchinelli pubblicati nel nuovo numero di Novella 2000 non lasciano spazio a dubbi, ha già dimenticato Stefan D'Angieri?

01 marzo 2018 Hedda Hopper

Paola Caruso continua ad essere al centro del gossip e spesso ospite in tv nei salotti di Barbara D'Urso tra Pomeriggio 5 e Domenica Live. L'Isola dei Famosi è il tema sulla quale è interpellata in questi giorni ma presto le cose potrebbero cambiare visto che Novella 2000 ha pubblicato una serie di foto che la ritraggono insieme ad un misterioso ragazzo con il quale si scambiando qualche bacio della buonanotte. A quanto pare, però, come si evince dal nuovo numero del settimanale, sembra proprio che non si tratti di baci innocenti da scambiare con un amico ma dei baci appassionati da cui è difficile anche staccarsi. Il fortunato è questa volta il bel tenebroso Edoardo Cicchinelli. La passione tra i due è fuori controllo e sembra che il giovane abbia conquistato la Bonas di Avanti un altro senza sè e senza me.

PAOLA CARUSO RITROVA L'AMORE?

La showgirl è spesso sulle pagine dei settimanali proprio per via dei flirt, veri o presunti, che le vengono affibbiati e questa volta l'arrivo di Edoardo Cicchinelli possa spazzare via l'ultimo ex, Stefan D'Angieri, figlio del diplomatico Pupi. Paola Caruso ha veramente voltato pagina con questo nuovo amore che spesso potrebbe essere presentato ufficialmente sui social e in tv o si tratta solo di una paparazzata che non troverà riscontro nella vita comune della bella calabrese? Al momento è difficile saperlo visto che sui social tutto tace, nelle prossime ore le cose cambieranno?

