QUALCOSA DI PERSONALE/ Su Iris il film con Robert Redford (oggi, 1 marzo 2018)

Qualcosa di personale, il film in onda su Iris oggi, giovedì 1 marzo 2018. Nel cast: Robert Redford, Michelle Pfeiffer e Stockard Channing, alla regia Jon Avnet. Il dettaglio della trama.

01 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST ROBERT REDFORD

Il film Qualcosa di personale va in onda su Iris oggi, giovedì 1 marzo 2018, alle ore 21.00. Una pellicola romantico del 1996 che è stata diretta e prodotta da Jon Avnet (Pomodori verdi fritti alla fermata del treno, Sfida senza regole, L'angolo rosso - Colpevole fino a prova contraria) e interpretata da Robert Redford (Tutti gli uomini del Presidente, La mia Africa, Il candidato), Michelle Pfeiffer (Scarface, Batman - Il ritorno, Pensieri pericolosi) e Stockard Channing (Grease - Brillantina, Amori e incantesimi, Una ragazza molto brutta). La colonna sonora è stata realizzata da Thomas Newman, musicista noto a Hollywood per le musiche di film come Le ali della libertà, Alla ricerca di Nemo e American beauty. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

QUALCOSA DI PERSONALE, LA TRAMA DEL FILM

Sally Atwate (Michelle Pfeiffer) è una giovane donna appena giunta a Miami. Ben presto trova lavoro come segretaria di redazione presso una piccola emittente tv locale. Qui viene prima impiegata nel meteo, ma riesce ben presto a fare carriera ed ottenere servizi sempre più importanti. In questa scalata ottiene l'aiuto di Warren Justice (Robert Redford), caporedattore dell'emittente. Il rapporto di lavoro fra i due diventa sempre più personale, fino a sfociare in una sincera amicizia. Tutto procede per il meglio finchè Sally non è protagonista di una lite in diretta con il collega Rob Sullivan (Scott Bryce). Questo attira su di lei le attenzioni del proprietario dell'emittente. Messa alle strette, Sally decide di licenziarsi e si trasferisce a Filadelfia, dove trova un lavoro analogo presso un'altra rete televisiva. Qui l'ambiente di lavoro però è ben diverso, visto che è dominato dal dispotico reporter Marcia Mac Grath (Stockard Channing). Nel frattempo anche Warren si è dimesso dall'emittente di Miami, e sta pensando di raggiungere Sally a Filadelfia. Lì però, sarà disoccupato, e avrà bisogno dell'aiuto della donna per inserirsi nuovamente nel mondo della televisione.

