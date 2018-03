Rinaldo Orfei è morto/ Addio al cugino di Moira Orfei e fondatore del noto Circo

È morto all'età di 74 anni Rinaldo Orfei, fratello di Nando e Liana e cugino della nota Moira. Il grande istrione e anche tra i fondatori del famoso Circo.

01 marzo 2018 Anna Montesano

Rinaldo Orfei è morto

Il mondo del circo in particolare piange la scomparsa di Rinaldo Orfei, 74 anni, fratello di Nando, Liana e cugino di Moira. La notizia è stata lanciata dal portale Circusfans.net, che ha specificato il fatto che Rinaldo era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Riccione. Rinaldo Orfei era stato tra i fondatori delle produzioni circensi della Famiglia Orfei. L'addestratore, clown e lanciatore di coltelli, è conosciuto anche per il ruolo de 'il domatore' nel film per la televisione "I Clowns" di Fellini. Dal 1978, dopo essersi diviso dai fratelli, fu direttore di un proprio complesso circense, portando avanti la sua immagine carismatica come addestratore di tigri. Ricordiamo anche che Rinaldo era stato una delle menti che hanno avviato dei progetti Circo Orfei tra cui quelli a tre Piste e Circorama, primo spettacolo nella storia circense a proporre anche videoproiezioni ad accompagnare lo show.

Rinaldo Orfei: "Arruolatevi nel circo, imparerete un mestiere e girerete il mondo"

Rinaldo Orfei ha partecipato anche al Circo delle Mille e una Notte con parate e coreografie e il Circo delle Amazzoni composto da un cast con prevalenza femminile. In un'intervista durante la tournèe di Palermo disse: "Arruolatevi nel circo, imparerete un mestiere e girerete il mondo. Il nostro è uno spettacolo per i bambini dai 3 ai 90 anni. Il cinema è finzione il circo è tutto dal vero, è uno spettacolo reale". Nei confronti degli animali nutriva un rispetto immenso misto ad amore: "In un circo che onora questo nome gli animali devono essere trattati molto bene, con ampi spazi…, noi viviamo nei carrozzoni tutti attaccati come i biscotti in confezione perché tutto lo spazio che i Comuni ci mettono a disposizione lo lasciamo agli animali. Gli applausi piacciono anche agli animali"

© Riproduzione Riservata.